الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تواصل «أشواط الحقايق» في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة الختامي

مشاركون خلال فعاليات المهرجان (وام)
7 يناير 2026 01:26

الظفرة (وام)

تواصلت أمس منافسات أشواط سن الحقايق في مزاينة الإبل، ضمن فعاليات ومسابقات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ19، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويستمر حتى 22 يناير الجاري، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. 
وجرت المنافسات في 5 أشواط مخصصة لسن الحقايق، وذلك ضمن أشواط الشرايا لأبناء القبائل (1 و2) لفئتي المحليات والمجاهيم، وشوط المهجنات الأصايل 1، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 50 جائزة للفائزين. 
وتَوَّج محمد قران النوبي العامري، ضيف شرف المزاينة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة. 
وأسفرت نتائج شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات عن فوز «نجلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «تمويل» لمالكها محمد مبارك محمد الراشدي، ونالت المركز الثالث «المايدية» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني. 
 وحصدت المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «العيوف» لمالكها ضحيان حسن ضحيان آل بوسباع الدوسري، وفي المركز الثاني «معروفة» لمالكها عوض سالم عوض المنهالي، بينما ذهب المركز الثالث إلى «وعد» لمالكها عمر حسين طويرد صالح المنهالي. 
 وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 2 - محليات، حازت المركز الأول «شلفا» لمالكها سليم صالح مسلم المحرمي، وذهب المركز الثاني إلى «الدانة» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضة الخييلي، بينما حلت بالمركز الثالث «بنت وطن» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي. 
وفازت بالمركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم «وفاء» لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري، وجاءت في المركز الثاني «صنف» لمالكها علي خميس علي صالح المنصوري، ونالت المركز الثالث «تواريخ» لمالكها راشد محمد راشد الطراق الهاجري. 
وحصدت المركز الأول في شوط الحقايق المهجنات الأصايل (1) «وكاد» لمالكها عبدالله صالح جابر القمدة العامري، وجاءت في المركز الثاني «أشواق» لمالكها عبدالله مبارك حمود سالمين المنصوري، وفي المركز الثالث «راية» لمالكها مبارك عبيد سالم طماش المنصوري. 
ودخلت إلى شبوك المبيت صباح أمس، الإبل المشاركة في أشواط سن الحقايق من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وسيتم إعلان نتائجها اليوم «الأربعاء» في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد ومن خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 «أف أم» في محيط موقع المزاينة.

