الاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ يشيد بمبادرات جامعة خليفة في الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ، ببحوث جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وابتكاراتها في مجال الطاقة النظيفة ودعم أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال استقبال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، في الحرم الجامعي الرئيس بأبوظبي، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد برئاسة الدكتور جيان زانغ، نائب الأمين العام. وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: حظيت إنجازات جامعة خليفة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بتقدير الاتحاد الدولي للجامعات الرائدة، مؤكداً أن الجامعات تلعب دوراً حيوياً في تحفيز العمل المناخي وتعزيز الاستدامة داخل الحرم الجامعي والمجتمعات.

وأضاف: أن جامعة خليفة نفّذت سياسة استدامة تُركّز على الكفاءة والنزاهة، مع ضمان توافقها مع أولوياتها الإستراتيجية، وأهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي.

من جانبه، أشاد الدكتور جيان زانغ، برؤية جامعة خليفة وتفانيها في تعزيز الاستدامة، وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها على طريق بناء مستقبل مناخي أكثر استدامة، من خلال تطوير وتطبيق تكنولوجيات مستدامة، ودعم مشاركة الشباب، وتثقيف القيادات المستقبلية.

ورافق البروفيسور صموئيل ماو، الرئيس المشارك لشبكة المناخ الجامعية في الإمارات، ومدير معهد أسباير لبحوث الاستدامة، أعضاء وفد الاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ، في جولتهم بالحرم الرئيس لجامعة خليفة، حيث اطّلعوا على الممارسات المستدامة في مباني الحرم الجامعي.

وأبدى الوفد اهتماماً كبيراً بمنظومة إنتاج المياه من الهواء بالطاقة الشمسية بالكامل، والقادرة على إنتاج المياه العذبة من رطوبة الهواء على مدار الساعة، والتي صمّمها وبناها مهندسو جامعة خليفة.

وأشاد بحرص جامعة خليفة، على اعتماد استراتيجيات للعمل المناخي تشمل الطاقة المتجددة، والحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والحدّ من النفايات، عبر إشراك أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة في بناء مجتمع مستدام داخل الحرم الجامعي.