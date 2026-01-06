الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
سعود بن صقر يستقبل وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأميركية

سعود بن صقر يستقبل وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأميركية
6 يناير 2026 22:52

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأميركية، بحضور الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وعضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور طارق مسعود، أستاذ مؤسسة فورد للديمقراطية والحكم في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وعدد من أساتذة وطلاب الجامعة.
ورحب سموه بوفد الجامعة، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية تعزيز التبادل الأكاديمي والمعرفي في مدّ جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجال البرامج الأكاديمية المتخصصة، والتبادل الطلابي، وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة.
وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تقوم على الجودة والابتكار، وتواكب المتغيرات العالمية، بما يسهم في إعداد أجيال واعية ومؤهلة، وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة نهضة الوطن، وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
وأشاد سموه بحجم التعاون المثمر بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في الإمارة مع نظيراتها الأميركية، ودوره في تبادل الخبرات الأكاديمية، وتعزيز جهود البحث العلمي بين الجانبين، الأمر الذي يسهم في تطوير مستويات الطلبة، وتعزيز مخرجات التعليم العالي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد جامعة هارفارد الأميركية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بما حققته الإمارة من إنجازات تنموية وتعليمية، وبما توفره من بيئة جاذبة للشراكات الأكاديمية والبحثية، وأكدوا تطلعهم إلى بناء تعاون مثمر ومستدام مع الجهات التعليمية في الإمارة.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
