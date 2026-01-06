الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يهنئ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام

سيف بن زايد يهنئ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام
6 يناير 2026 23:46

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك للشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، ولسعادة محمد سعيد راشد الشحي تعيينه نائباً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأهنئهما على الثقة الغالية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، متمنياً لهما التوفيق والسداد في حمل هذه الأمانة الوطنية، وتعزيز دور الإعلام الوطني ليبقى معبّراً عن قيم دولة الإمارات ، ومواكباً لإنجازاتها، وصانعاً لمزيد من النجاح والريادة».

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
محمد بن حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة خميس بطي الرميثي
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
عبدالله بن محمد آل حامد
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
7 يناير 2026
محمد بن حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة خميس بطي الرميثي
علوم الدار
محمد بن حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة خميس بطي الرميثي
7 يناير 2026
الاتحاد الأوروبي: سندعم السلام في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: سندعم السلام في أوكرانيا
اليوم 23:56
سيف بن زايد يهنئ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام
علوم الدار
سيف بن زايد يهنئ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام
اليوم 23:46
حاكم الشارقة: كلباء ستتألق كـ«درّة الشرق» خلال عامين إلى ثلاثة
علوم الدار
حاكم الشارقة: كلباء ستتألق كـ«درّة الشرق» خلال عامين إلى ثلاثة
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©