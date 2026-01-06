الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها

محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها
7 يناير 2026 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تبدأ دورة جديدة من توزيع المساعدات في غزة
9 أدوار لأولياء الأمور في دعم تطبيق «التعلّم القائم على المشاريع»

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى موزة الفطيم وفريق عملها، في إشادة بما يقدمه فريق تطوير مرسى بوليفارد من نموذج في مشاركة القطاع الخاص بتطوير الوجهات التي تعكس جمالية مدينة دبي، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة بأن تكون الأفضل والأجمل.
وقال سموه، عبر منصة «إكس»، أمس: «شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها»، وذلك تعليقاً على مقطع فيديو من إنتاج اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، يرصد آراء عدد من زوار «مرسى بوليفارد» من مختلف الجنسيات أشادوا بالأجواء الجميلة والمقومات السياحية للمدينة.
وجاء مقطع الفيديو مرفقاً بتعليق من الحساب الرسمي للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: «يقدم فريق تطوير مرسى بوليفارد نموذجاً في مشاركة القطاع الخاص بتطوير الوجهات التي تعكس جمالية المدينة، والنظام، والتصميم؛ تماشياً مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي بأن تكون دبي المدينة الأفضل، والأجمل، والأكثر تحضراً في العالم».

محمد بن راشد
دبي
الإمارات
بوليفارد
آخر الأخبار
عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
7 يناير 2026
قادة أوروبيون خلال اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
7 يناير 2026
جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
7 يناير 2026
سودانيون خلال تجهيز مساعدات غذائية في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
7 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©