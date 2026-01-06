الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صقر غباش: تعزيز علاقات التعاون وترسيخ مسار الحوار البرلماني

صقر غباش خلال استقباله يورغن واربورن (من المصدر)
7 يناير 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، يورغن واربورن، عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.
حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، والدكتور مروان المهيري، وخالد عمر الخرجي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ورحب معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، بيورغن واربورن، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وتمثل امتداداً لمسار طويل من العلاقات الإيجابية والفاعلة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وهي علاقات تحظى باحترام متبادل، وتقوم على أسس الحوار والتفاهم، لافتاً معاليه إلى أهمية هذه الزيارة لما تعكسه من عمق التواصل المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وما تحمله من دلالات واضحة على ترسُّخ مسار الحوار البرلماني، ولاسيما في الملفات الاقتصادية والتجارية ذات الأولوية المشتركة. وقال معاليه: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تمثل حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الجانبين».
بدوره، أكد عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، أهمية هذه الزيارة وما تضمنته من لقاءات وما جرى خلالها من مناقشات، مشيداً بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.

البرلمان الأوروبي
صقر غباش
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
