«الوطني» يناقش سياسة الصناعات الدوائية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 18، التي سيعقدها اليوم الأربعاء.

وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول الموضوع العام، شمل التشريعات المنظمة لقطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية.