الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله آل حامد: «الهيئة الوطنية للإعلام» قوة دفع إعلامية تنقل قصة الإمارات للعالم

عبدالله آل حامد
7 يناير 2026 01:27

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها
«الفارس الشهم 3» تبدأ دورة جديدة من توزيع المساعدات في غزة

أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات عند إنشائها الهيئة الوطنية للإعلام لم تكن تؤسس لمجرد جهة تنظيمية، بل أطلقت قوة دفع إعلامية توحّد الصوت، وتحمي المنجز، وتنقل قصة الإمارات الملهمة إلى مختلف أنحاء العالم، برؤية تستشرف المستقبل، وترتكز على ثوابت الهوية الوطنية.
وقال معاليه، في تدوينة على حسابه عبر منصة «إكس»، أمس، إن رؤية القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الإعلام تقوم على إيمان عميق بضرورة امتلاك منظومة إعلامية قادرة على محاكاة لغة العصر، انطلاقاً من أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، ودرعاً يحمي منجزات الدولة، ويسهم في الترويج لها، وتعزيز سمعتها الإيجابية في مختلف المحافل. 
وتوجَّه معاليه بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ثقته الغالية التي أولاه إياها بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، مؤكداً أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية تتطلب منه ومن فريق الهيئة العمل على ترجمة فكر ورؤية سموه في بناء إعلام وطني حديث وقوي، يواكب طموحات الدولة، ويجسّد مكانتها كنموذج عالمي في الريادة والابتكار. 
وأضاف معاليه: «إن النجاحات التي حققها قطاع الإعلام خلال الفترة الماضية ما كانت لتتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب المتابعة الحثيثة والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة»، مؤكداً أن هذا الدعم شكّل حجر الأساس في تطوير منظومة إعلامية متقدمة قادرة على الابتكار ومواجهة التحديات. 
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن الهيئة ستعمل على ترسيخ منظومة إعلامية احترافية ومتطورة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إعلامياً إقليمياً وعالمياً رائداً، مع التركيز على الابتكار والإبداع في صناعة المحتوى الذي يعكس قيم التسامح والانفتاح والتقدم.
وأوضح معاليه أن من أولويات المرحلة المقبلة بناء قدرات الكوادر الإعلامية الوطنية وتمكين المواهب الشابة، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، وتطوير بيئة محفّزة للإبداع والابتكار في القطاع الإعلامي، مشدداً على أن الهيئة ستعمل بروح الفريق الواحد مع مختلف المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، لتحقيق رؤية الإمارات في صناعة محتوى إعلامي إيجابي يسهم في نشر قيم التعايش والسلام. 
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً دؤوباً لترسيخ منظومة إعلامية وطنية تليق بمكانة دولة الإمارات، منظومة تتحدث بصوت واحد قوي ومؤثر، دون أن تفقد ثراء تنوعها أو عمق هويتها الوطنية.

عبدالله آل حامد
الهيئة الوطنية للإعلام
الإمارات
آخر الأخبار
عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
7 يناير 2026
قادة أوروبيون خلال اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
7 يناير 2026
جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
7 يناير 2026
سودانيون خلال تجهيز مساعدات غذائية في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
7 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©