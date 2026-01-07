الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور قرغيزيا لتفقد 70 مشروعاً خيرياً

وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور قرغيزيا لتفقد 70 مشروعاً خيرياً
7 يناير 2026 13:33

توجّه وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الأمين العام سعادة الدكتور خالد الخاجة، إلى جمهورية قرغيزيا، في إطار مهمة إنسانية تشمل تفقد وتدشين 70 مشروعاً خيرياً، ضمن حملة «صقيع الشتاء» التي تنفذها الهيئة لدعم الفقراء والمحتاجين.

وتركّز المشاريع على بناء وصيانة وتأثيث المنازل، وتوفير الفحم الحجري وحطب التدفئة، إلى جانب صيانة وترميم المساجد وتزويدها بوسائل التدفئة، وكفالة الأيتام والأسر الفقيرة، وتقديم الدعم الطبي للمرضى، فضلاً عن مبادرات لدعم الأسر المنتجة وغيرها من البرامج الإنسانية.

وقال الدكتور الخاجة، إن حملة «صقيع الشتاء» تُعد من الحملات الأساسية التي تنفّذها هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وتهدف إلى توفير الدفء والأمان للفئات الأشد احتياجاً، لا سيما في الدول التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، داعياً المحسنين إلى الإسهام في دعم هذه المبادرات، ومثمناً مساندتهم المتواصلة لحملات الهيئة على مدار العام.

يُذكر أن هذه المهمة تُعد أولى الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة خلال عام 2026، على أن تتبعها 12 زيارة أخرى على مدار العام، لمواكبة الحملات الموسمية، ولا سيما خلال شهر رمضان الفضيل، وعيد الأضحى المبارك.

المصدر: وام
هيئة الأعمال الخيرية العالمية
