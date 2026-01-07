الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الطيران المدني" ترخص 5 مراكز تدريب للطائرات من دون طيار

"الطيران المدني" ترخص 5 مراكز تدريب للطائرات من دون طيار
7 يناير 2026 17:13

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن ترخيص 5 مراكز تدريب متخصصة في استخدام الطائرات من دون طيار، في إطار جهودها لتطوير الكفاءات والارتقاء بمستوى العاملين في قطاع الطيران المدني في الدولة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في تنظيم وتطوير البرامج التدريبية الفنية والإدارية المرتبطة بالطائرات من دون طيار، بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية، ويعكس التزام الهيئة بأعلى معايير السلامة.

وتشمل المراكز: فيرسا آيروسبيس، وإكسبوننت للتجارة الإلكترونية دي دبليو سي، وار سي جي لتجارة الطائرات اللاسلكية، وصقور الامارات للطيران، وفالكون اي درونز لخدمات التخطيط والتصوير الجوي.

ومُنحت الشهادات بعد استيفاء المراكز جميع المتطلبات وفق اللوائح الصادرة من الهيئة في مجالات سلامة الطيران وتشغيل أنظمة الطائرات من دون طيار"UAS".

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إن ترخيص المراكز الخمسة يعكس التزام الهيئة بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال الطائرات من دون طيار وتأهيلها لمواكبة أحدث التطورات التقنية في قطاع الطيران، ويدعم هذا الإنجاز مكانة الإمارات مركزا إقليميا رائدا في الابتكار الجوي ويعزز السلامة والجودة في تشغيل الطائرات من دون طيار.
 

المصدر: وام
الطيران
الطيران المدني
الطائرات
الطائرات من دون طيار
