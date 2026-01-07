الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية

"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية
7 يناير 2026 16:56

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية، ومناقشة المبادرات والتشريعات المعروضة على المجلس.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المبادرات المقترحة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في مختلف القطاعات التنموية، شملت: التعليم، والرعاية الصحية، والقطاع السياحي، والحفاظ على التراث الثقافي للدولة، وغيرها من المجالات.

