الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
7 يناير 2026 16:59

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:12 والمد الثاني عند الساعة 05:53 والجزرالأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:49.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجزرالثاني عند الساعة 08:17.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
«الشارقة لريادة الأعمال 2026» يكشف عن قائمة المتحدثين
اقتصاد
«الشارقة لريادة الأعمال 2026» يكشف عن قائمة المتحدثين
اليوم 18:36
جمعية الإمارات للفلك تكشف عن الشهر الأكثر برودة خلال فصل الشتاء
علوم الدار
جمعية الإمارات للفلك تكشف عن الشهر الأكثر برودة خلال فصل الشتاء
اليوم 18:32
«موانئ أبوظبي» تعزز الإدارة العليا لقطاعها اللوجستي
اقتصاد
«موانئ أبوظبي» تعزز الإدارة العليا لقطاعها اللوجستي
اليوم 18:30
قمة المليار متابع تستضيف 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد
علوم الدار
قمة المليار متابع تستضيف 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد
اليوم 18:29
«غرفة عجمان» تُطلق مبادرة «Eco Smart Industry»
اقتصاد
«غرفة عجمان» تُطلق مبادرة «Eco Smart Industry»
اليوم 18:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©