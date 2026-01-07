الطقس المتوقع غداً في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:12 والمد الثاني عند الساعة 05:53 والجزرالأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:49.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجزرالثاني عند الساعة 08:17.