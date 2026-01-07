قمة المليار متابع تستضيف 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد

تستضيف قمة المليار متابع في نسختها الرابعة أكثر من 150 من أهم الرؤساء التنفيذيين والخبراء الذين يقودون الشركات العملاقة وصناعة القرار في مجالات التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد.

وتفتح القمة على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 أبواباً جديدة أمام اقتصاد صناعة المحتوى، عبر الحوار التفاعلي الذي يشارك فيه الرؤساء التنفيذيون الذين يحظون بملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الجلسات الاستثنائية التي يتحدث فيها هؤلاء القادة عن تجاربهم في قيادة الشركات الكبرى وتأسيس الشركات الناشئة التي وصلت إلى العالمية.

وتهدف قمة المليار متابع عبر استضافتها لهذا العدد الكبير من العقول القيادية في مكان واحد، إلى تعزيز دورها كأكبر منصة لاستكشاف فرص واتجاهات الاستثمار في صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وإطلاق أفكار جديدة قادرة على إحداث نقلات نوعية في مسار الابتكار والإبداع في هذا القطاع الذي بات اليوم أحد أعمدة الاقتصاد العالمي.

وأكد سعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الإستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن استضافة القمة أكثر من 150 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين يعكس ريادتها ونجاحها في قيادة التحولات الكبرى في اقتصاد صناعة المحتوى، ويرسخ دورها كمنصة عالمية تجمع أبرز العقول وصنّاع القرار في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد، حيث توفر من خلال هذا الملتقى العالمي لأبرز القادة التنفيذيين بيئة محفزة للابتكار، وتطوير منظومة متكاملة تدعم المواهب وتفتح آفاقاً جديدة أمام اقتصاد متسارع النمو لصناعة المحتوى.

وقال: «تؤكد القمة من خلال أجندة فعالياتها الثرية والمتنوعة، ومشاركة نخبة واسعة من القادة العالميين وصناع المحتوى والمبتكرين في هذا المجال الواعد أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لتشكيل مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، ومختبراً مفتوحاً للأفكار والابتكارات في مختلف جوانب هذا القطاع، ونحن ماضون في دعم كل مبادرة تسهم في بناء اقتصاد محتوى أكثر تأثيراً واستدامة، وتمنح الشباب والمبدعين منصة عالمية لاستثمار طاقاتهم وصناعة قصص تلهم العالم ومحتوى هادف يفيد مجتمعاتهم».

وأضاف أن القمة تشكل هذا العام نقطة التقاء بين الإبداع والتكنولوجيا والاقتصاد، وتعمل على استشراف تطورات صناعة المحتوى، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي كقوة إنسانية قادرة على تمكين المجتمعات، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، ودعم مسارات التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تسهم في بناء جسور جديدة بين الإعلام الرقمي والشباب والثقافة والرياضة، بما يعزز حضور المحتوى الهادف ويمنح صناعته بعداً تنموياً مؤثراً.

وتستضيف القمة مسؤولي منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينهم فارس عقاد، المدير الإقليمي لشركة «Meta» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطارق أمين، المدير الإقليمي لـ«YouTube» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وحسين فريجة، نائب الرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في «Snapchat»، ودانيال كلانسي، الرئيس التنفيذي في «Twitch»، وكندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب ووسط آسيا في «TikTok»، ودانا طاهر، المدير العام لشركة «Havas»، وتاناز ديزادجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ «Brandripplr»، وأنطوان كايروني، المدير الإقليمي لمنصة «X» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أيضاً أهم خبراء قطاع صناعة المحتوى في العالم، يتقدمهم جون جووس، الرئيس التنفيذي في The Lighthouse - أول حرم جامعي من نوعه لصناع المحتوى المبدعين، وبياو أفريل، مدير تنفيذي في الإعلام الرقمي وخبير في تسويق المنتجات التجارية ومستشار مجالس إدارة، وأحمد إقبال رئيس «Canva» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير منتجات الذكاء الاصطناعي، وجيريمي بوايسينو، رائد الأعمال الفرنسي والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Favikon، منصة التسويق لصناع المحتوى المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأوسكار هوجلاند، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة (Epidemic Sound) وهي شركة ترخيص موسيقي مقرها السويد.

كما يشارك دان جيرمين، المدير الإبداعي التنفيذي لاستوديو علامة (Google) التجارية في لندن، ومينا ميخائيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة (Human Voice Over - HVO) وهي شركة دبلجة تركز على صناع المحتوى المبدعين.

وتستضيف الدورة الرابعة للقمة، الدكتورة كاترين غابرييل كيند، الخبيرة العالمية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة الكمية وهي واحدة من 18 خبيرًا على مستوى العالم تم اختيارهم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لمجلسه العالمي المستقبلي للبيانات، وجيمي فان ليوين، المؤسس لوكالة (Absolutely AI) وهي وكالة إبداعية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما تستضيف القمة ديلان هيوي، رائد الأعمال من جيل زد، وصانع محتوى، وموسيقي، ومتحدث، ومؤسس (REACH)، أول وأكبر ناد جامعي متخصص لصناع المحتوى، ومحمد فتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة (Alfan)، وهي منصة التسويق التي يتعامل معها أكثر من 40 ألف صانع محتوى ومؤثر وعلامة تجارية عالمية، ولوكاس كولمان، الرئيس التنفيذي لدى (Lunar X) وهي شركة إعلام عالمية مستقبلية، وفيرا سليفينيسكا، مؤسسة شركة (AIR Media-Tech) وهي شركة تركز على صناع المحتوى، ولورا إيدوارد، الرئيس التنفيذي لشركة فيرال تالينت آند وايلد، المتخصصة في توسيع نطاق محتوى صناع المحتوى ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث التلفزيوني عبر الإنترنت.

كما يشارك جيمس رايت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «HAVAS PR»، وجيفري هاوسنبولد، الرئيس التنفيذي التنفيذي لشركة «Beast Industries»، وفيشن لاخياني، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «MindValley» المنصة التعليمية المبتكرة، وبيدرو بينا، نائب رئيس «YouTube» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ولبنى مبيض، رئيس قسم الثقافة والبرامج في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «آبل».

وتسجل النسخة الرابعة مشاركة بن أكوت، مدير التسويق الأول في شركة «Feastables»، وجاكيز قيصر، منتج فعاليات ومدير برمجة لـ (VidCon International)، وساندر ووبين، مؤسس (Evolving AI)، أكبر مجتمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وبرينت واينستاين، القائد الرئيسي لدى وكالة الفنانين المبدعين سي إيه إيه، وجيم إي. لي، رئيس كرانش لابس وقناة مارك روبر على يوتيوب، الذي سيتحدث عن توسيع نطاق شركات الإبداع، وأساليب تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكيفية ابتكار منتجات ملائمة للسوق.

وتستضيف القمة كاتارينا لينك، الرئيسة التنفيذية لـ «Pulse & Business Insider Africa»، والتي تتحدث عن دور الإعلام الرقمي في تمكين الشباب وصناعة محتوى يعبّر عن طموحاتهم، وستيف نوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ «GenAI Works»، الذي يعد واحداً من أفضل 10 خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتيموثي سالمون، رئيس «CatFace»، وشيلي زاليس، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «ذا فيميل كوتينت»، والتي تحظى بأكثر من 7 ملايين متابع.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة وورش عمل متخصصة، وتشهد حضور أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين يتابعهم أكثر من 3.5 مليار متابع، ويحضرها أكثر من 30 ألفاً من أنحاء العالم.