بلدية دبي تبدأ تطبيق نظام الكاميرات الذكية لرصد سلوكيات النظافة العامة

بدأت بلدية دبي بتوسيع استخدامات منظومة «الإدارة الذكية للنفايات» في الإمارة، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى النظافة العامة.

وبهدف تعزيز جودة الرقابة، بدأت بلدية دبي في تطبيق المرحلة التجريبية لنظام الكاميرات الذكية على عدد من مركبات جمع ونقل النفايات، لرصد مستوى النظافة في الطرقات والمناطق السكنية، وتحديد مواقع المخلفات العشوائية بجوار الحاويات وعلى الأرصفة والميادين.

ويسهم النظام في تحليل الصور والبيانات فورياً عبر شاشات رقمية تفاعلية، بما يدعم اتخاذ إجراءات ميدانية سريعة وتحسين مستويات النظافة في المناطق المستهدفة.

وتشمل المخالفات التي يرصدها النظام رمي النفايات في الأماكن العامة والتي تبلغ قيمة مخالفتها 500 درهم، إضافة إلى التخلص غير السليم من الأثاث والمخلفات الكبيرة، وجميع السلوكيات التي تضر بالمظهر الحضاري وتسبب تراكم النفايات.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: تستند المرحلة التجريبية لهذا النظام إلى منهجية استراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية منظومة الرقابة على النظافة، ورصد المخالفات والسلوكيات الخاطئة، والحفاظ على نظافة وجمالية إمارة دبي، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير سياسات مستدامة لتحسين البيئة الحضرية كما نعمل على تقييم النتائج لتحديد فرص التوسع والتطبيق على نطاق أوسع، بما يعزز تجربة السكان والزوار، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في الجودة والاستدامة.

وأكد المهندس عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي أن هذا النظام يمثل مرحلة تجريبية تهدف إلى اختبار فعالية الكاميرات الذكية في تعزيز الرقابة على النظافة العامة، وتمكين فرقنا من توثيق المخالفات بدقة ودعم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة.

كما تساهم هذه المبادرة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز استدامة منظومة إدارة النفايات مع الحفاظ على خصوصية أفراد المجتمع.

وأضاف أن هذه التقنيات تدعم التحول الرقمي في إدارة النفايات، وتنسجم مع رؤية دبي للمدن الذكية، بما يسهم في تعزيز استدامة النظافة العامة دون التأثير على خصوصية أفراد المجتمع.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بلدية دبي لتنفيذ حلول تقنية مبتكرة للحد من الرمي العشوائي للنفايات، دعماً لاستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041، التي تهدف إلى تطوير منظومة مستدامة وفعالة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للإمارة.

ويتكامل هذا المشروع مع أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، التي تعمل على بناء منظومة حضرية متكاملة تضمن استدامة المشهد الجمالي للمدينة، وتعزز جودة بيئتها العمرانية.

يذكر أن منظومة «الإدارة الذكية للنفايات» منصة رقمية متكاملة لإدارة عمليات إدارة النفايات ونظافة المدينة «Clean City Index»، تتيح توثيق مراحل الرقابة والتفتيش ميدانياً، وتعزز دقة المتابعة وكفاءة اتخاذ القرار.

كما ترتبط المنظومة بتقنية RFID Reader المثبتة على مركبات نقل النفايات، بما يضمن تتبع دورة النفايات منذ تولدها وحتى وجهتها النهائية، إضافة إلى خريطة جغرافية تفاعلية «GIS» لعرض مواقع وكميات النفايات حسب التصنيف والمناطق.

وتضم المنظومة منصتين متخصصتين، الأولى لتسجيل وتشغيل بيانات شركات نقل النفايات المعتمدة، والثانية لتسجيل منتجي النفايات، وتوثيق برامج الجمع والنقل الخاصة بهم.