«شرطة أبوظبي» تطور المركبات الأمنية ذاتية القيادة

أبوظبي (الاتحاد)



وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي و«سبيس 42»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حلول ذكية، تدعم منظومة المواكبة الأمنية للمركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بما يدعم توجهات الحكومة في تعزيز منظومة النقل الذكي وتطوير بنية تحتية مرورية آمنة ومستدامة، تعتمد على أحدث التقنيات الذكية وتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاع التنقل الذكي.

وقع مذكرة التفاهم عن شرطة أبوظبي العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، وحسن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في شركة «سبيس 42».

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع في الإمارات، وسعياً إلى تحقيق التكامل في الجهود وتبادل الخبرات، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات، وذلك من خلال تبني أحدث الحلول والتقنيات الأمنية لخدمة المجتمع.

وأضاف أن شرطة أبوظبي ستعمل بالتعاون مع «سبيس 42» على دعم مبادرات السلامة المرورية والحد من الحوادث، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي في المركبات الشرطية، كما ستعمل على تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب المهارات والمعرفة في مجالات المركبات الذكية والتحكم الذاتي، من خلال برامج تدريبية وميدانية مشتركة، وفي إطار الخطط المستقبلية، سيتم وضع الأسس لتوسيع نطاق المشروع، ليشمل تطبيقات متنوعة ضمن منظومة النقل في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة نحو تحقيق مدن ذكية وآمنة.



دعم الريادة

أوضح حسن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في شركة «سبيس 42»، أن التعاون مع شرطة أبوظبي يعد خطوة استراتيجية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع ودعم الريادة في مجالات التنقل الذكي، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير حلول ذكية تعزز المنظومة الأمنية للمركبات ذاتية القيادة، وتوفير أنظمة أمان متقدمة تواكب أحدث الابتكارات العالمية في مجالي الأمن والسلامة.