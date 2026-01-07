«إسلامية دبي» تنظم ورشة توعية حول تنظيم الأصول الافتراضية

دبي (الاتحاد)



نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورشة توعية متخصصة للجمعيات والمؤسسات الخيرية في إمارة دبي، وبحضور موظفي قطاع العمل الخيري وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في خطوة تعكس استباقيتها في مواكبة التحولات التنظيمية الحديثة وتعزيز كفاءة منظومة العمل الخيري.

وقدم الورشة عبدالله بن ديماس، مدير إدارة الإنفاذ في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث شُكلت منصة معرفية شاملة للتعريف بالإطار التنظيمي المتكامل لأنشطة الأصول الافتراضية والعملات الرقمية في الإمارة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي لدى الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتمكينها من التعامل الواعي والمسؤول مع هذا النوع من الأنشطة وفق التشريعات المعتمدة. وتطرقت الورشة إلى دور مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الامتثال للمتطلبات التنظيمية.