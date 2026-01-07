70 شركة صغيرة ومتوسطة تشارك في «سوق المبدعين»

دبي (الاتحاد)



أعلنت قمة المليار متابع عن استحداث «سوق المبدعين» وهي منصات خاصة لشركات صناعة المحتوى، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثّل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة. تضم المنصات شركات ناشئة تعمل ضمن اقتصاد صناعة المحتوى، حيث توفر أجنحة فريدة لتلك الشركات لعرض أفكارها وتقديم عروضها، بهدف إبرام صفقات أو الحصول على الدعم لتأسيس وجود لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيف المنصات أكثر من 70 جناحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة.

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مدير قمة المليار، متابع أن استحداث منصات عرض لشركات صناعة المحتوى في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع يجسّد التزام القمة بنهج التطوير المستمر في فعالياتها وبرامجها منذ إطلاق دورتها الأولى، ويعكس حرصها على توفير البيئة النموذجية لترسيخ موقعها حدثاً عالمياً فريداً لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى.