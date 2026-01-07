الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

70 شركة صغيرة ومتوسطة تشارك في «سوق المبدعين»

70 شركة صغيرة ومتوسطة تشارك في «سوق المبدعين»
8 يناير 2026 01:46

دبي (الاتحاد)

أعلنت قمة المليار متابع عن استحداث «سوق المبدعين» وهي منصات خاصة لشركات صناعة المحتوى، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثّل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة. تضم المنصات شركات ناشئة تعمل ضمن اقتصاد صناعة المحتوى، حيث توفر أجنحة فريدة لتلك الشركات لعرض أفكارها وتقديم عروضها، بهدف إبرام صفقات أو الحصول على الدعم لتأسيس وجود لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيف المنصات أكثر من 70 جناحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة.
وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مدير قمة المليار، متابع أن استحداث منصات عرض لشركات صناعة المحتوى في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع يجسّد التزام القمة بنهج التطوير المستمر في فعالياتها وبرامجها منذ إطلاق دورتها الأولى، ويعكس حرصها على توفير البيئة النموذجية لترسيخ موقعها حدثاً عالمياً فريداً لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لمحاسبة منتهكي القانون الدولي في السودان
كيف تُعيد الإمارات تعريف التعاون العلمي العربي؟
صناعة المحتوى
قمة المليار متابع
الإمارات
دبي
الشباب
آخر الأخبار
نازحون سودانيون يتلقون مساعدات في مخيم زمزم بإقليم دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمحاسبة منتهكي القانون الدولي في السودان
8 يناير 2026
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
8 يناير 2026
جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذيفة في منطقة زابوروجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
كييف تشيد بنتائج إيجابية في محادثات باريس
8 يناير 2026
نزوح آلاف المدنيين من حي الشيخ مقصود في حلب جراء المواجهات العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. تجدد الاشتباكات في حلب وإغلاق المطار
8 يناير 2026
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا إلى اليونان رغم هيجان البحر
8 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©