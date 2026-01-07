الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نادي الإمارات العلمي يحصد 30 جائزة عالمية

نادي الإمارات العلمي يحصد 30 جائزة عالمية
8 يناير 2026 01:46

دبي (وام)

شارك نادي الإمارات العلمي، خلال عام 2025، في 11 فعالية محلية تنوّعت بين مسابقات ومعارض وبطولات ومؤتمرات علمية، إلى جانب 7 مشاركات دولية في خمس دول شملت الولايات المتحدة الأميركية والكويت وماليزيا وسويسرا وجمهورية مصر العربية، ما عكس اتساع الحضور الخارجي للنادي وتنامي مكانته على خريطة العمل العلمي الدولي.
وحصد النادي خلال العام الماضي 30 جائزة، توزّعت بين 13 ميدالية ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات، و8 جوائز خاصة، في مجالات الروبوت والابتكار العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
ونفّذ النادي، في الإطار التعليمي والمجتمعي، برامجه الموسمية الصيفية والشتوية بمشاركة 570 طالباً وطالبة، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش علمية ودورات نوعية متقدمة استفاد منها 60 منتسباً. 
كما حقق النادي إنجازاً نوعياً بحصول طلبته على 13 ملكية فكرية خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي الملكيات إلى 25، في مؤشّر على جودة المخرجات العلمية. 
وقال بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، إن هذه الإنجازات هي ثمرة دعم مؤسسي متواصل وإيمان بدور العلم في بناء الإنسان الإماراتي، فيما أوضح الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، أن حصاد 2025 هو امتداد لمسيرة وطنية راسخة تعزّز استدامة العمل العلمي وتمكين الأجيال الشابة من الإسهام في صناعة مستقبل الدولة.

