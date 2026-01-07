«تريندز» و«CARI» الأرجنتيني يناقشان البحث والذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)



نظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية مشتركة مع المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية (CARI)، ناقشت عدداً من القضايا المرتبطة بتطورات البحث العلمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وآفاق الشراكات البحثية وتبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية الدولية.

وتناولت الحلقة النقاشية التحولات المتسارعة في بيئة البحث العلمي العالمية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في دعم الدراسات الاستراتيجية، وتحليل البيانات، وصناعة السياسات،.

وأكد الدكتور محمد العلي، أهمية بناء شراكات بحثية، تسهم في إنتاج معرفة معمّقة تستجيب للتحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أداة محورية في تطوير البحث العلمي وتعزيز كفاءته، شريطة توظيفه ضمن أطر علمية وأخلاقية واضحة.

وشدد الدكتور فرانسيسكو سانتيبانيز على أهمية التعاون بين مراكز الفكر في أميركا اللاتينية والمنطقة العربية، معتبراً أن تبادل الخبرات البحثية وتكامل الرؤى يسهمان في فهم أعمق للتحديات الدولية المشتركة، ويفتحان آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية.



مشاريع

شهدت الحلقة النقاشية حواراً تركّز على التجارب التطبيقية في توظيف الذكاء الاصطناعي في الدراسات المستقبلية، وتحليل اتجاهات الرأي العام، ودعم صناع القرار، إضافة إلى استعراض نماذج من المشاريع البحثية التي ينفذها المركز بالتعاون مع شركاء دوليين.