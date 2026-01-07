سلطان بن أحمد القاسمي: إنجازات نوعية لجـامعة الشارقة

الشارقة (وام)



ترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جامعة الشارقة، أمس، الاجتماع الـ60 للمجلس، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ورحّب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس معرباً عن سعادته باستمرار الجهود الفاعلة لتحقيق التقدم الذي تنشده الجامعة، من خلال مختلف الصعد الأكاديمية والبحثية والإدارية، والذي أثمر تبوؤ الجامعة مكانةً متقدمة في التصنيفات العالمية في مختلف المجالات.

وأثنى سمو رئيس جامعة الشارقة على الإنجازات النوعية التي حققتها الجامعة في مسيرتها الأكاديمية، وتمكّنها من المحافظة على مكانتها الرفيعة ضمن مصاف الجامعات المتميزة، وذلك عبر التحديث المتواصل للبُنى والبرامج والمبادرات البحثية وملاءمة البرامج التعليمية للمستجدات الدولية والتطورات التقنية المعاصرة، بما يتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية وكفايات العصر الحديث عصر التكنولوجيا وتطلعات الأجيال الشابة.

واعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة ممن أكملوا متطلبات التخرج بنهاية فصل الصيف 2024-2025 وفصل الخريف 2025-2026 ، حيث بلغ العدد الكلي للخريجين (1607) خريجين وخريجات منهم 1213 في درجة البكالوريوس، و4 في دبلوم الدراسات العليا، و314 في درجة الماجستير، و76 في درجة الدكتوراه.

واعتمد المجلس إطلاق مجموعة من البرامج الأكاديمية المستحدثة الرائدة، والتي تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتواكب التقدم التقني المتسارع، وتسهم في إعداد الكوادر المؤهلة للمشاركة في التنمية الشاملة، بما يعزّز مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة والمنطقة، وتشمل هذه البرامج: دكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، ودكتوراه الفلسفة في التحول الرقمي، ودكتوراه الإقامة في طب الأسنان، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الطبية الحيوية والرعاية الصحية، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وماجستير في العلوم والتكنولوجيا الكمية.



مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

اعتمد المجلس تأسيس مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يركّز على تطوير الأبحاث التطبيقية المتقدمة في حقل الذكاء الاصطناعي واستخداماته العملية في مجالات التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب الشراكات الاستراتيجية، والذي سيعمل كمنصة مركزية للجامعة بهدف الإشراف والتوجيه الاستراتيجي والتنسيق المؤسسي لتطوير وتقييم واستدامة الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية الخارجية، وضمان مواءمة أنشطة الشراكات الاستراتيجية مع رسالة الجامعة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.

ووافق المجلس على اختصار المدة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، إلى خمس سنوات، كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة لبرنامج التعليم العام، وذلك في إطار مواكبة المستجدات التربوية الحديثة والارتقاء بفاعلية البرامج الدراسية، كما اعتمد المجلس الإطار المحدّث للحوكمة الجامعية إلى جانب الهيكل التنظيمي المحدّث بهدف تعزيز الشفافية والمراجعة ورفع مستوى آليات صنع القرار على مختلف المستويات الإدارية بالجامعة.

واطلع المجلس على تقرير البحث العلمي بالجامعة وخطط التطوير المستمر للبيئة البحثية وعدد من التقارير الخاصة بالمراكز الجديدة في البحث العلمي والتصنيفات والاعتمادات الأكاديمية الوطنية والدولية لبرامج الجامعة، بالإضافة إلى النسخة المحدثة من استراتيجية الجامعة للفترة 2030-2024 «إيدج EDGE»، وهي الاستراتيجية القائمة على أربع دعائم أساسية وهي: تعزيز التوطين في الوظائف الأكاديمية والإدارية، والتحول الرقمي الشامل، وتعميق التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة والخريجين. واعتمد المجلس ترقية 21 عضواً من أعضاء هيئة التدريس، منهم 11 إلى رتبة أستاذ، و10 إلى رتبة أستاذ مشارك، كما استعرض عدداً من التقارير شملت: المراجعة الخارجية للجامعة، ولجنة المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، إلى جانب تقرير التوطين ضمن استراتيجية الجامعة 2030-2024. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير قدمه الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، تضمن استعراضاً شاملاً لأداء الجامعة ومنجزاتها خلال الفترة السابقة، كما استعرض إنجازات الخطة الإستراتيجية والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والانفتاح المجتمعي والعلاقات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.