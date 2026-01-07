الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إقامة دبي» تعزز ثقافة التواصل والتمكين الوظيفي

مشاركون خلال المبادرة (الصور من المصدر)
8 يناير 2026 01:46

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، مبادرة «أنتم الأهم 2026»، بمشاركة واسعة من موظفيها من مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية، في لقاء حواري تفاعلي عكس نهج المؤسسة في ترسيخ التواصل المباشر بين القيادة والموظفين، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية القائمة على التمكين والتقدير والشراكة.
 وجاء تنظيم اللقاء في إطار حرص «إقامة دبي» على بناء ثقافة مؤسسية إنسانية تعلي من قيمة الموظف، وتضعه في قلب عملية التطوير المؤسسي، من خلال فتح قنوات الحوار، والاستماع إلى الآراء، ومشاركة الرؤى والتجارب القيادية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي، وتعزيز الاستقرار، وتحفيز الأداء.

كما شهد اللقاء تنظيم مجموعة من الفقرات التفاعلية التي تنوعت بين حوارات مفتوحة مع مساعدي المدير العام تناولت مستقبل قطاعات «إقامة دبي»، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، إلى جانب جلسة تفاعلية بعنوان «لماذا نحن مهمّون؟»، أتاحت للموظفين مشاركة آرائهم وتجاربهم في بيئة العمل، وعكست نتائج الاستبيان المؤسسي. كما تضمن البرنامج محطة مرئية جسدت مفهوم أسرة إقامة دبي بصورة متكاملة، بما يعكس قيم الترابط والانتماء والعمل بروح الفريق الواحد، واختتم اللقاء بفقرة «صوتك مسموع» التي تؤكد نهج الشفافية والتواصل البناء بين القيادة والموظفين.
وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي: «نؤمن في (إقامة دبي) بأن الموظف هو الشريك الحقيقي في مسيرة النجاح، وأن التواصل المباشر والاستماع الصادق هما الأساس في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة. مبادرة أنتم الأهم تأتي لترسيخ هذا النهج، وتعزيز ثقافة القرب بين القيادة والموظفين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع».

الثقة والشفافية 
أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، أن مبادرة «أنتم الأهم» تمثل منصة مؤسسية مهمة لتعزيز الثقة والشفافية داخل بيئة العمل، وقال: «هذا اللقاء يعكس التزام (إقامة دبي) بنهج قيادي يقوم على الشراكة مع الموظفين، ووضوح الرؤية، وتسريع اتخاذ القرار من خلال التواصل المباشر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».
 وأشار إلى أن تمكين الموظفين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم يشكلان عنصراً أساسياً في تطوير السياسات وتحسين بيئة العمل، بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة.

الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
إقامة دبي
دبي
