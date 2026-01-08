الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"قمة المليار متابع" تنطلق غداً وتكشف عن قائمة الرعاة والعارضين والشركاء

قمة المليار متابع
8 يناير 2026 12:36

أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن قائمة الرعاة والعارضين والشركاء لنسختها الرابعة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها الدولة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

 

وتضم القائمة العديد من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الرائدة، والتي تسهم في تحديد اتجاهات الإعلام الجديد ومساراته التي ترسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، وتضاعف حجم سوق الاقتصاد الإبداعي في المنطقة والعالم، وتعزز مكانة الدولة مركزا عالميا لصناعة المحتوى الهادف والإعلام الرقمي المبدع، وتمكن صناع المحتوى من الوصول إلى جمهور واسع، واكتساب خبرات عالمية في الإنتاج الإعلامي الرقمي وصناعة المحتوى بما يمكنهم من تحقيق دخل مستدام.

 

وتضم قائمة الشركاء مجموعة من أهم الشركات المحلية والعالمية وكبرى منصات التواصل، وتشمل: المدينة المستدامة في دبي، الشريك البلاتيني للقمة، وشركة بيبرستون "Pepperstone" ، شريكاً ذهبياً للقمة، ومطعم "دنر إن ذا سكاي"، إضافة إلى "طيران الإمارات"، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وشركة إعمار، وحملة أجمل شتاء في العالم.

 

كما تضم القائمة، شركة ديزني +، و"AGMC"، الشريك الحصري للنقل في قمة المليار متابع، وشركة "Binance" مزود خدمات الأصول الافتراضية، وشركة "دو"، ومنصة "هالو أيه آي" ، الإمارات العربية المتحدة، التي توظف الذكاء الاصطناعي لربط العلامات التجارية مع صانعي المحتوى، وهافاس الشرق الأوسط، وهي جزء من مجموعة هافاس العالمية الفرنسية، وتعمل في مجال الإعلام والاتصالات والتسويق الرقمي.

 

ومن الشركاء أيضاً "Voss" شركة المياه النرويجية الشهيرة، وشركة سوني، العالمية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات والترفيه، و"TWITCH" ، منصة البث الرقمي العالمية للمحتوى التفاعلي، ومجموعة جميرا، شركة الضيافة الإماراتية، إضافة إلى بيبسي، العلامة التجارية العالمية.

 

ومن أبرز شركاء النسخة الرابعة لقمة المليار متابع، مركز دبي المالي العالمي، الذي يستضيف بصفته الشريك الإستراتيجي للقمة، سلسلة من الفعاليات الرئيسية للقمة.

 

وتضم قائمة الشركاء، "متحف المستقبل" الذي يستضيف سلسلة من الفعاليات الرئيسية للقمة، ومن الشركاء الإستراتيجيين للقمة أيضاً، هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

 

أخبار ذات صلة
"الإمارات للدراسات" ينظّم جلسة نقاشية حول كتاب "الحكمة"
لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض إنجازاتها خلال 2025

كما تضم قائمة شركاء القمة شركة "Google" و "Gemini" بالإضافة إلى كبرى منصات التواصل الاجتماعي، وهي: سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا "فيسبوك، وإنستغرام".

 

وتشمل قائمة العارضين في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، كلاً من المنصة الإماراتية MAAN - معاً " ، و"RODE" الشركة العالمية المتخصصة في ميكروفونات وأجهزة الصوت الاحترافية، و"أدفانسد ميديا" مزوّد حلول البث الرقمي وتقنيات الفيديو المبتكرة ، و"ALMASHHAD" قناة ومنصة "المشهد" الإخبارية، وHOLLYLAND (هولي لاند) العلامة التجارية المتخصصة في مجال التقنيات اللاسلكية ، و"BLINX" ، منصة التسويق الرقمي.

 

كما تشمل قائمة العارضين "ALFAN - الفان" المنصة الرقمية المخصصة لصناع المحتوى، و"TALENT PLUS" منصة دعم المواهب الرقمية، إضافة إلى "أمازون"، و"المحلات الكبرى".

 

ومن العارضين أيضاً، فوجي فيلم، "Fuji Films" الشهيرة بصناعة أدوات التصوير والكاميرات، و"AnyMind" ، شركة تكنولوجيا سلاسل التوريد، وشركة "Sociata"، المتخصصة في عمليات تطوير أداء صناع المحتوى المبدعين، إضافة إلى استوديو الذكاء الاصطناعي TubeGen، وOKX أول بورصة عملات مشفرة عالمية منظمة بالكامل في الدولة، و"WIO Bank" الرقمي في دولة الإمارات، وRedbull ، وشركة Exeed وكالة صناعة المحتوى ، و"Teachable" منصة التعليم الموجهة للخبراء والشركات، و"Nomada" ، شركة تنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات، و"Langpros" الشركة المتخصصة باللغات، وإيه آي ميديا لاب، الشركة المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للإعلام، ولوفن دبي، القناة المتخصصة بعرض الفعاليات والأحداث في دبي.

 

وتضم قائمة المشاركين في القمة كداعم رسمي للنسخة الرابعة كلاً من القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

 

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

 

 

قمة المليار متابع
الإمارات
آخر الأخبار
افتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لـ"بايدو أبولو جو" في دبي
علوم الدار
افتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لـ"بايدو أبولو جو" في دبي
اليوم 13:10
نورمحمدوف يقود المقاتلين.. «الطريق إلى دبي» تعود بـ8 نزالات
الرياضة
نورمحمدوف يقود المقاتلين.. «الطريق إلى دبي» تعود بـ8 نزالات
اليوم 12:54
"الإمارات للدراسات" ينظّم جلسة نقاشية حول كتاب "الحكمة"
علوم الدار
"الإمارات للدراسات" ينظّم جلسة نقاشية حول كتاب "الحكمة"
اليوم 12:46
"أبوظبي للتنمية" يُطلق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" بقيمة 2 مليار دولار
علوم الدار
"أبوظبي للتنمية" يُطلق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" بقيمة 2 مليار دولار
اليوم 12:38
«دبي إنفيتيشنال» جاهزة لاستقبال نخبة نجوم الجولف
الرياضة
«دبي إنفيتيشنال» جاهزة لاستقبال نخبة نجوم الجولف
اليوم 12:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©