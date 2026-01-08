افتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لـ"بايدو أبولو جو" في دبي

افتتح معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والسيد يونبنغ وانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بايدو ورئيس مجموعة القيادة الذكية في بايدو، مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لشركة "بايدو أبولو جو"، في مجمع دبي للعلوم، والذي يُعد أول منشأة للشركة خارج الصين.

ويمتد المركز على مساحة 2000 متر مربع، وصُمم ليكون مركزاً متكاملاً لإدارة موارد البنية التحتية والخدمات والتطبيقات المعتمدة على الإنترنت، ويضم مركز القيادة والتحكم، وغرفة المحاكاة، وغرفة التدريب، إلى جانب مركز التشغيل والصيانة.

ومنحت هيئة الطرق والمواصلات شركة "بايدو أبولو جو" أول تصريح من نوعه في دبي، يتيح لها إجراء تجارب تشغيل مركبات ذاتية القيادة بالكامل على طرق عامة محددة، دون وجود سائق أمان خلف عجلة القيادة.

واستمع معالي مطر الطاير، خلال جولته في المركز، لشرح عن مرافقه وإمكاناته التشغيلية، حيث يدمج بين البنية التحتية الذكية للطرق، ومرافق الشحن والصيانة، والتقنيات المرتبطة بها، بما يتوافق مع خطط "أبولو جو" لتوسيع أسطولها من المركبات ذاتية القيادة في دبي ليصل إلى أكثر من 1000 مركبة خلال السنوات المقبلة.

ويتولى المركز مهام التشغيل اليومي للمركبات، وأعمال الصيانة الدورية، وعمليات الشحن، وتحديث البرمجيات، وإدارة المركبات وفحصها، وصيانة المكونات والأجهزة الخاصة بمركبات الاختبار.

كما يدعم اختبارات السلامة، ويضمن الاستجابة السريعة والفعّالة للأوامر التشغيلية، إضافة إلى تمكين سائقي السلامة من أداء مهامهم في مجالات تشمل الجاهزية للاختبارات، والتوعية بالسلامة، والتدريب، وإدارة مخزون الأجهزة، ودعم العمليات المكتبية اليومية.

ويأتي افتتاح المركز استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات مع الشركة في مارس 2025، بهدف تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة على نطاق واسع في الإمارة.