الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يُعيّن مبعوثاً لمكافحة التطرف والإرهاب

عبدالله بن زايد
8 يناير 2026 14:25

في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل ضمن الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مقصود كروز مبعوثاً لوزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب.

ويأتي هذا التعيين تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بمواصلة العمل الدولي المشترك لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث تتبنى دولة الإمارات رؤية قائمة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، ومكافحة وتجريم كافة أشكال التمييز، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، باعتبارها ركائز أساسية في التصدي لمواجهة الإرهاب .

أخبار ذات صلة
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
فيلم «باب».. في السينما المحلية اليوم

وسيتولى مبعوث وزير الخارجية دعم جهود الدولة في هذا المجال، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى متابعة القرارات الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة التطرف والإرهاب.

وبهذه المناسبة، أعرب مقصود كروز عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، على الثقة التي أولاها له، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع الشركاء الدوليين، وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية، ونقل تجربتها ورؤيتها الرائدة في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
مكافحة التطرف
مكافحة التطرف والإرهاب
الإمارات
آخر الأخبار
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
الرياضة
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
اليوم 16:06
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
اليوم 16:03
شهريار.. الثنائية الأولى تمنح «النمور» نقطة ثمينة
الرياضة
شهريار.. «الثنائية الأولى» تمنح «النمور» نقطة ثمينة
اليوم 16:00
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
علوم الدار
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
اليوم 15:46
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
الرياضة
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©