الخميس 8 يناير 2026
أبرز الأخبار
علوم الدار

إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية

8 يناير 2026 15:46

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية"، اليوم، إطلاق مبادرة "تراث جيماثون"، لتطوير الألعاب الرقمية بأسلوب تراثي.

 

وتحت شعار "فراسة الصحراء"، يخوض المشاركون في المبادرة، من 9 إلى 11 يناير الجاري، في مبنى الأنشطة التابع للهيئة في أبوظبي، رحلة تحدي إبداعية يمتزج فيها عبق الماضي بأحدث تقنيات المستقبل، ويقومون خلالها بتصميم ألعاب إلكترونية تستلهم روح التراث الإماراتي .

 

وتسعى المبادرة إلى تنمية المواهب وتوفير تجربة عملية تدمج التراث بالتقنيات الحديثة.

 

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 100 ألف درهم حيث يحصل الفريق الأول على 30 ألف درهم، والثاني على 25 ألف درهم، والثالث على 20 ألف درهم، والرابع 15 ألف درهم، ويحصل الفريق الخامس على 10 آلاف درهم.

