رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية.

وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - إلى مسار تطور العلاقات الاستراتيجية والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية..إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين.