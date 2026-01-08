«صوتك مسموع».. مبادرة لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز شرطة البرشاء مُبادرة «صوتك مسموع» الهادف إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز، بما يكفُل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية. وشهد فعاليات المُبادرة، العقيد يوسف ثاني محمد المهيري، نائب مدير مركز شرطة البرشاء، وعدد من الضباط، والمواطنين والمقيمين والشركاء. وأكد العقيد يوسف ثاني محمد المهيري أن مُبادرة «صوتك مسموع» تُجسّد حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الاستماع لآراء وملاحظات أفراد المجتمع عن قرب، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتّبعة عالمياً. وأشار إلى أن شرطة دبي تأخذ الآراء كافة والمقترحات المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار وتتابعها، وذلك في إطار حرصها الدائم في تحقيق التوجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية، والارتقاء بمستويات الخدمات. وشهدت المُبادرة، تقديم شرح حول العديد من المبادرات التي تنظمها شرطة دبي لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ومنها مبادرة «الشرطي جارك»، التي تعتبر جسراً بين شرطة دبي والمجتمع للتواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.