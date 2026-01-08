الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تنظّم «ملتقى المدربين» الرابع

عبدالله المري والحضور خلال افتتاح ملتقى المدربين الرابع (من المصدر)
9 يناير 2026 01:13

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات قمة المليار متابع
أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، افتتاح ملتقى المدربين الرابع، بنادي ضباط شرطة دبي، الذي تنظّمه الإدارة العامة للتدريب تحت شعار «جاهزية مستدامة.. ومدرب يصنع الفرق». ويأتي تنظيم الملتقى تأكيداً على المكانة المحورية للمدرب في بناء القدرات المؤسسية، ودوره الحيوي في نقل المعرفة، وصقل المهارات، وتعزيز القيم المهنية، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة التدريبية، ورفع كفاءة الأداء الأمني.
تحدث في الملتقى ممثلون لجهات مختلفة، أبرزها الرابطة الوطنية للضباط التكتيكيين NTOA، والجيش البرازيلي، والاتحاد الرياضي للشرطة البرازيلية، وجامعة زايد العسكرية، إلى جانب دائرة التعليم والمعرفة.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
عبدالله خليفة المري
الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©