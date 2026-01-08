شرطة دبي تنظّم «ملتقى المدربين» الرابع

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، افتتاح ملتقى المدربين الرابع، بنادي ضباط شرطة دبي، الذي تنظّمه الإدارة العامة للتدريب تحت شعار «جاهزية مستدامة.. ومدرب يصنع الفرق». ويأتي تنظيم الملتقى تأكيداً على المكانة المحورية للمدرب في بناء القدرات المؤسسية، ودوره الحيوي في نقل المعرفة، وصقل المهارات، وتعزيز القيم المهنية، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة التدريبية، ورفع كفاءة الأداء الأمني.

تحدث في الملتقى ممثلون لجهات مختلفة، أبرزها الرابطة الوطنية للضباط التكتيكيين NTOA، والجيش البرازيلي، والاتحاد الرياضي للشرطة البرازيلية، وجامعة زايد العسكرية، إلى جانب دائرة التعليم والمعرفة.