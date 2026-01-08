الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تنفذ ورشاً لتعزيز الوقاية والسلامة

«أبوظبي للدفاع المدني» تنفذ ورشاً لتعزيز الوقاية والسلامة
9 يناير 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ هيئة أبوظبي للدفاع المدني سلسلة من الورش التوعوية والتدريبية في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حملة «السلامة في الشتاء»، وبهدف رفع مستوى الوعي بالوقاية من الحرائق والإصابات، وتعزيز جاهزية العاملين للتعامل الصحيح مع الحوادث الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة السلامة في بيئات العمل المختلفة.
وتتناول الورش جوانب متعددة من إجراءات الوقاية والسلامة، مثل التعريف بأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها بالشكل الصحيح، والتدريب على عمليات الإخلاء الآمن، إضافة إلى تقديم إرشادات عملية حول الإسعافات الأولية للتعامل مع الإصابات الشائعة، إلى جانب دور مرشدي السلامة في تعزيز بيئة عمل آمنة والتأكد من تطبيق معايير الوقاية في المنشآت. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز الوعي الوقائي، بما يضمن جاهزية المجتمع للتعامل مع المخاطر المحتملة بفعالية، مشيرةً إلى أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في نشر ثقافة السلامة وتحويلها إلى سلوك يومي يمارسه الأفراد في مواقع العمل.

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الوقاية من الحرائق
حوادث الحرائق
مكافحة الحرائق
الحرائق
