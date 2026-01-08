تعاون بين «أبوظبي للصحة العامة» و«مزارع العين»

أبوظبي (وام)

وقّع مركز أبوظبي للصحة العامة، مذكرة تفاهم مع «مزارع العين»، بهدف تعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية.

وتحدد المذكرة إطار التعاون المشترك الذي يركز على تنسيق جهود التوعية العامة، وتبادل المعرفة، وتطوير مبادرات تتماشى مع استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي.

ومن خلال الشراكة، ستسهم مزارع العين في دعم جهود مركز أبوظبي للصحة العامة لتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية.

وأكد الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن المركز يواصل جهوده لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاه من خلال ترسيخ مفاهيم الوقاية والتوعية ضمن أنماط الحياة اليومية، مشيراً إلى أن التعاون مع «مزارع العين» يعزز دمج التثقيف الغذائي والسلوكيات الصحية الإيجابية ضمن البيئات المجتمعية.

من جانبه، شدد حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، على أن دعم صحة ورفاه المجتمع يشكّل محور عمل المجموعة، وأن الشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة تتيح لها القيام بدور فاعل في تشجيع أنماط الحياة الصحية، وتقديم المعلومات والخبرات المفيدة للأسر في مختلف أنحاء الإمارة.