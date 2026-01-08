ملتقى «تصفير البيروقراطية» يستعرض نماذج وطنية رائدة في تطوير الخدمات الحكومية

دبي (وام)



نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء الملتقى السادس لبرنامج تصفير البيروقراطية، في إطار المسار الوطني لتصفير البيروقراطية، الذي ناقش نماذج وتجارب حكومية رائدة جسّدت التوجهات الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في منظومة الخدمات الحكومية انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بابتكار وتطبيق حلول عملية تُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص المتطلبات والارتقاء بتجربة المتعامل ضمن رؤية شاملة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وتضع الإنسان في صميم الخدمات.

وشكل الملتقى الذي عقد في دبي بحضور قيادات حكومية وخبراء وفرق عمل وشركاء من مختلف الجهات منصة تفاعلية شهدت عروضاً تخصصية تمحورت حول الممارسات الرائدة في تصفير البيروقراطية بما يشمل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم الخدمات من منظور المتعامل وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز التكامل الحكومي وتوسيع نطاق التحول الرقمي.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تصفير البيروقراطية في دولة الإمارات أصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يُدار بعقلية الأثر ويُقاس بنتائجه على الإنسان والاقتصاد وأن جهود التصفير التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية أسهمت في خفض المدة الزمنية لإنجاز الخدمات بنسبة تجاوزت 92 بالمئة وتقليص جهد المتعامل بنسبة 91 بالمئة إلى جانب إعادة تصميم 42 خدمة حكومية في تحول نوعي يعكس انتقال الحكومة من تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار تجربة المتعامل.

وأشار إلى أن نتائج التصفير ترجمت إلى قيمة اقتصادية مباشرة.

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن حكومة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مسار تصفير البيروقراطية، حيث أصبح هذا النهج جزءاً أساسياً من ثقافة العمل المؤسسي والممارسة اليومية للجهات الحكومية وأنها طورت نماذج عمل متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر مرونة واستباقية وارتباطاً بالمتعامل.

وأشار ضمن سلسلة المبادرات الحكومية إلى أن مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية» التي أطلقتها الحكومة مؤخراً لتمكن أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في تقييم الخدمات والإجراءات الحكومية وتقديم ملاحظاتهم لتوجيه أولويات تطوير السياسات وتحسين تجربة المتعاملين.

ومن جهتها، سلطت ليلى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الضوء على نماذج رائدة وفي مقدمتها باقة النقل البحري التي تجسّد نموذجاً إماراتياً غير مسبوق بصفتها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحّد منظومة واسعة من خدمات النقل البحري ضمن إطار رقمي شامل. ومن جانبه استعرض محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، تكامل التحول الرقمي مع السياسات البيئية ودوره المحوري في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات. كما سلط سعود بوهندي المنصوري مستشار في إدارة التشريع والرأي القانوني ورئيس الفريق الإعلامي لتصفير البيروقراطية في وزارة العدل، الضوء على دور الإعلام المؤسسي في دعم مسار التصفير.

وشهد الملتقى مشاركة وزارة المالية، حيث أكدت بثينة ضاحي مرخان رئيس قسم التميز المؤسسي، على أهمية التكامل المالي والتشغيلي في دعم مسار تصفير البيروقراطية.