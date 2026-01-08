الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«طرق دبي» تنجز التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1 بالاتجاهين

9 يناير 2026 01:13

دبي (وام)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1 بالاتجاهين، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع رأس الخور، بطول إجمالي 7 كيلومترات، شملت تحويل 4 دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية ذكية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية بنسبة تصل إلى 30%.
وتضمّنت الأعمال إنشاء شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار بطول إجمالي 6600 متر طولي، وتركيب 324 عموداً مزوداً بأنظمة إنارة حديثة للشوارع، إلى جانب إنشاء 111 موقفاً جديداً للمركبات، وتنفيذ مسارات أرصفة بمساحة إجمالية بلغت 41000 متر مربع.
وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يأتي استكمالاً لما أنجزته الهيئة في يونيو 2025، حيث نفذت مدخلاً ومخرجاً لمنطقة الورقاء مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب أعمال التحسينات المرورية في شارع 13 بمنطقة الورقاء 1 بطول يبلغ نحو 8 كم للاتجاهين، لخدمة أهالي الورقاء ومرتادي المدارس، وذلك ضمن مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية في المنطقة.
وأضاف الشحي أن الهيئة تؤكد التزامها الراسخ بتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل شبكة الطرق والإنارة وأنظمة تصريف مياه الأمطار، بما يواكب مستهدفات التوسّع السكاني والعمراني في إمارة دبي، ويلبي تطلّعات السكان نحو بيئة حضرية متطورة، بما يسهم في دعم رؤية دبي كمدينة ذكية ومزدهرة تضع جودة الحياة وسعادة قاطنيها في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة حالياً في منطقة الورقاء تشمل تطوير شبكة الطرق الداخلية في منطقتي الورقاء الثالثة والرابعة، وتتضمن رصف الطرق وإنشاء ممرات للمشاة وأرصفة ومواقف للمركبات، إلى جانب تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات في المناطق المجاورة ودعم وسائل التنقل البديلة والمستدامة.

