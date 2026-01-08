الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تطوير وتوسعة مسارات الدراجات الهوائية في أبوظبي

مسار للدراجات الهوائية في أبوظبي (من المصدر)
9 يناير 2026 01:14

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات قمة المليار متابع
أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة مسارات الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي، ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز منظومة التنقل المستدام، وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، حيث تستهدف المرحلة الحالية مناطق جديدة على امتداد شارع مبارك بن محمد، إضافة إلى مناطق أخرى على شارع شخبوط بن سلطان.
ويأتي هذا التوسع في إطار التزام الدائرة بدعم أنماط التنقل النشطة، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل نقل بديلة وصديقة للبيئة، بما يُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من الازدحام المروري، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
وتشمل الأعمال تنفيذ مسارات مخصصة وآمنة للدراجات الهوائية، وفق أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة المرورية والتخطيط الحضري، مع مراعاة دمج هذه المسارات بسلاسة ضمن شبكة الطرق القائمة، وربطها بالأحياء السكنية والمرافق الخدمية والتجارية، بما يسهّل حركة التنقل اليومي، ويعزز كفاءة الربط بين مختلف الوجهات. وتحرص دائرة البلديات والنقل على أن تكون مسارات الدراجات جزءاً من منظومة نقل متكاملة، تتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي في بناء مدن مستدامة ومرنة، تلبّي احتياجات السكان والزوار على حد سواء، وتوفّر خيارات تنقل متنوعة وآمنة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات والشباب ومرتادي الدراجات الهوائية.
وأكدت الدائرة أن مشاريع مسارات الدراجات تمثّل أحد المحاور الرئيسة في خطط تطوير البنية التحتية للنقل، حيث يتم تنفيذها بما يراعي الخصوصية العمرانية لكل منطقة، ويعزز الاستخدام الأمثل للمساحات العامة، إلى جانب توفير عناصر السلامة، مثل الإشارات الإرشادية والعلامات الأرضية، بما يضمن تجربة تنقّل آمنة ومريحة.
وتواصل الدائرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تقييم احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على توسيع شبكة مسارات الدراجات الهوائية تدريجياً لتشمل مناطق إضافية خلال المراحل المقبلة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الداعمة للاستدامة البيئية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة التنقل المستدام في المجتمع.

أبوظبي
الإمارات
الدراجات الهوائية
دائرة البلديات والنقل
الدراجات
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©