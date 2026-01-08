تطوير وتوسعة مسارات الدراجات الهوائية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة مسارات الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي، ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز منظومة التنقل المستدام، وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، حيث تستهدف المرحلة الحالية مناطق جديدة على امتداد شارع مبارك بن محمد، إضافة إلى مناطق أخرى على شارع شخبوط بن سلطان.

ويأتي هذا التوسع في إطار التزام الدائرة بدعم أنماط التنقل النشطة، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل نقل بديلة وصديقة للبيئة، بما يُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من الازدحام المروري، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وتشمل الأعمال تنفيذ مسارات مخصصة وآمنة للدراجات الهوائية، وفق أعلى المعايير المعتمدة في مجال السلامة المرورية والتخطيط الحضري، مع مراعاة دمج هذه المسارات بسلاسة ضمن شبكة الطرق القائمة، وربطها بالأحياء السكنية والمرافق الخدمية والتجارية، بما يسهّل حركة التنقل اليومي، ويعزز كفاءة الربط بين مختلف الوجهات. وتحرص دائرة البلديات والنقل على أن تكون مسارات الدراجات جزءاً من منظومة نقل متكاملة، تتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي في بناء مدن مستدامة ومرنة، تلبّي احتياجات السكان والزوار على حد سواء، وتوفّر خيارات تنقل متنوعة وآمنة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات والشباب ومرتادي الدراجات الهوائية.

وأكدت الدائرة أن مشاريع مسارات الدراجات تمثّل أحد المحاور الرئيسة في خطط تطوير البنية التحتية للنقل، حيث يتم تنفيذها بما يراعي الخصوصية العمرانية لكل منطقة، ويعزز الاستخدام الأمثل للمساحات العامة، إلى جانب توفير عناصر السلامة، مثل الإشارات الإرشادية والعلامات الأرضية، بما يضمن تجربة تنقّل آمنة ومريحة.

وتواصل الدائرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تقييم احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على توسيع شبكة مسارات الدراجات الهوائية تدريجياً لتشمل مناطق إضافية خلال المراحل المقبلة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الداعمة للاستدامة البيئية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة التنقل المستدام في المجتمع.