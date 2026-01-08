الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الخدمات الاجتماعية» تكرّم «كهرباء الشارقة»

وفدا الجانبين خلال التكريم (من المصدر)
9 يناير 2026 01:13

الشارقة (الاتحاد)

تسلّمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة درع وشهادة تكريم من دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وذلك تقديراً لجهود الهيئة وتعاونها على المدى الطويل بهدف تحقيق مصالح مشتركة لخدمة المجتمع، وحرصها على استدامة العلاقات الوطيدة والشراكات الناجحة مع مختلف الجهات، جاء ذلك خلال زيارة وفد من دائرة الخدمات الاجتماعية للمقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
ورحّب ماجد حريمل الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالوفد، وأكد أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع مختلف المؤسسات لخدمة مختلف فئات المجتمع. وأثنى على جهود دائرة الخدمات الاجتماعية المتميزة وعلى هذا التكريم، الذي يعتبر داعماً أساسياً لتعزيز سبل التعاون بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لتسهيل جهودها في المجال المجتمعي الإنساني، مؤكداً الالتزام بمواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعود بالنفع على المجتمع.
وأكدت علياء الزعابي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن الدائرة تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز علاقاتها مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تقديراً لدورها المحوري في دعم مبادرات الدائرة والمساهمة في تحقيق إنجازات مؤثرة تخدم أفراد المجتمع.

