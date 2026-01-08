«الشارقة للبحوث» يطلق «مسرّع الشارقة للإبداع»

الشارقة (وام)

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) إطلاق «مسرّع الشارقة للإبداع» كمبادرة جديدة من «المقر 39»، المركز الإبداعي الأحدث في إمارة الشارقة، بهدف دعم المواهب الإبداعية وتمكينها من تطوير النماذج الأولية وتوسيع المشاريع القائمة على التصميم، بما يعزز الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.

ويقام المسرّع في «المقر 39»، الذي يوفر بيئة متكاملة تجمع التصميم والتجريب والتصنيع وتطوير الأعمال، بما يتيح للمبدعين تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري والوصول إلى الأسواق، ويحصل أفضل ثلاثة مشاريع متخرجة من المسرّع على جوائز نقدية، إلى جانب دعم لتطوير النماذج الأولية لكافة المشاركين، وحوافز وفرص ترويج ضمن منظومة الابتكار التابعة للمجمع.

وقال خالد حسن البنا، مدير «المقر 39»، إن إطلاق المسرّع يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للابتكار من خلال الدمج بين الإبداع والتصميم وريادة الأعمال.