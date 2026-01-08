الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استشاري الشارقة» يطلع وفداً أكاديمياً أميركياً على تجربته البرلمانية

«استشاري الشارقة» يطلع وفداً أكاديمياً أميركياً على تجربته البرلمانية
9 يناير 2026 00:56

التقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس بمقر المجلس، وفداً أكاديمياً من جامعة هارفرد ضم نخبة من طلبة الدراسات العليا من الباحثين والباحثات في عدد من تخصصات الماجستير والدكتوراه.
جاء اللقاء، الذي حضره عددٌ من الأعضاء والمسؤولين في أمانة المجلس، ضمن جهود المجلس للانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتعريف الباحثين والدارسين بتجربة الشارقة في العمل البرلماني، وتعزيز الحوار المعرفي، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والتنموية، وذلك بالتنسيق مع دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة. وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي حرص المجلس على مد جسور التعاون المعرفي مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، وإطلاع الباحثين والدارسين على تجربة الشارقة البرلمانية التي تقوم على المشاركة المجتمعية والتكامل المؤسسي في ظل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتم خلال اللقاء، إطلاع الوفد الزائر على آلية عمل المجلس الاستشاري بوصفه جهة برلمانية تمثل حلقة وصل بين المجتمع والسلطة التنفيذية، وعلى أبرز الملفات التي يناقشها المجلس، وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي والتربوي والخدمات العامة والبنى التحتية، وأوجه التطوير المستمر التي تشهدها إمارة الشارقة بدعم مباشر من صاحب السمو حاكم الشارقة، وبما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
 

