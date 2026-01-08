الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تتويج الفائزين بأشواط اللقايا في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة الختامي

تتويج الفائزين بأشواط اللقايا في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة الختامي
9 يناير 2026 00:59

الظفرة (وام)
توَّج مهرجان الظفرة الختامي، مساء اليوم، الفائزين بمزاينة الإبل التي جرت منافساتها في 11 شوطاً ضمن سن اللقايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وخصصت لها 110 جوائز، وذلك في منصة المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. وتوَّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وعيضة المنهالي، ممثل عن جمعية الإمارات للخيول العربية، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع لملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمهور مزاينات الإبل، وزوار المهرجان. وأسفرت نتائج الشوط الرئيسي لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات، عن فوز «الذيبة» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخييلي بالمركز الأول، وحصدت المركز الأول في الشوط الرئيسي لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم «الجلفة» لمالكها    محمد صالح حمد أبوصلعة. وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات، ذهب المركز الأول إلى «سمحة» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، ونالت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم «منتلة» لمالكها قران مبارك يافور العامري، وأحرزت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات، «سلام» لمالكها راشد محمد راشد عضيبة. وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم إلى «مقنعة» لمالكها محمد طالب راشد الجابر المري، وحصدت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 4 - محليات، «الحذرة» لمالكها عبدالله أحمد عوض العامري، وجاءت «الخشبة» لمالكها محمد أحمد حسن الثيماء العامري في المركز الأول لشوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 4 - مجاهيم. وفازت بالمركز الأول في شوط لقايا الشركاء - محليات، «مسا» لمالكها محمد سعيد محمد مسلم المحرمي، وفي شوط لقايا الشركاء - مجاهيم، نالت المركز الأول «منتوقة» لمالكها عامر كرامة سالم المنهالي، أما في شوط المهجنات الأصايل (1)، ففازت بالمركز الأول «بيان» لمالكها حمد بخيت حمد حويرب المنصوري.
 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©