السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يطلع على أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاعَي الطاقة والمياه في منطقة العين

9 يناير 2026 16:26

اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاعَي الطاقة والمياه في منطقة العين.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه اليوم وفداً من دائرة الطاقة – أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس الدائرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم التوجهات الاستراتيجية وأولويات وخطط الدائرة في المرحلة المقبلة لتعزيز كفاءة خدمات الطاقة والمياه، وضمان الجاهزية التشغيلية لمواكبة متطلبات النمو السكاني والتنموي في المنطقة، بما يسهم في استدامة الموارد والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال والشركات.

وأكّد سموّه أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي على المدى الطويل، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، مشيراً إلى أهمية تبنّي حلول متقدمة في إدارة الخدمات المرتبطة بالطاقة والمياه، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويواكب التحولات التقنية في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في ترسيخ نهج الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد دائرة الطاقة – أبوظبي عن تقديرهم لدعم سموّه وحرصه على متابعة مستجدات المشاريع الاستراتيجية في منطقة العين، مؤكدين التزام الدائرة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز كفاءة منظومة الطاقة والمياه واستدامتها، بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي؛ والمهندس أحمد بالعاجر الرميثي، وكيل الدائرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
العين
