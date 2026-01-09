السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 يناير 2026 17:34

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية ، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والمد الثاني عند الساعة 06:45 و الجزرالأول عند الساعة 11:59 والجزر الثاني عند الساعة 23:45.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعه 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزرالثاني عند الساعة 19:55.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
