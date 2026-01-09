السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استطلاع رأي الجمهور حول خدمات «شرطة دبي»

مشاركون خلال المبادرة (من المصدر)
10 يناير 2026 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات في قلب القطبين الجنوبي والشمالي بإنجازات علمية ورحلات استكشافية تاريخية
أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الخوانيج، ومجلس الروح الإيجابية، مُبادرة «صوتك مسموع»، في منطقة الطي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والهادفة إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.
وشهد انطلاق المُبادرة، العقيد عادل موسى البلوشي نائب مدير مركز الخوانيج، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد، وفريق «الشرطي جارك»، وبحضور ما يقرب من 800 عاملٍ استفادوا من البرامج التوعوية والمحاضرات والفعاليات الرياضية.
وقال العقيد عادل البلوشي، إن المُبادرة تؤكد التزام شرطة دبي بإشراك المجتمع، والاستماع لمقترحات وملاحظات أفراده عن قرب، بما يُسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف: «تمثل الفعاليات واللقاءات قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة، وشرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى».

شرطة دبي
دبي
الإمارات
الخوانيج
مجلس الروح الإيجابية
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©