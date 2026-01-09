«مناطق الفضاء الاقتصادية» تحتضن 200 شركة خاصة في التكنولوجيا المتقدمة

آمنة الكتبي (دبي)

تبنت وكالة الإمارات للفضاء العديد من المبادرات الوطنية الفضائية، ومن ضمنها مبادرات لدعم اقتصاد الفضاء، حيث من أولويات الوكالة تحفيز البيئة الاستثمارية، وبناء القدرات في قطاع الفضاء، وتشمل هذه المبادرات برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، ومبادرة الفضاء عالم من الفرص التي تسلط الضوء على الفرص المتاحة في المشاريع الوطنية لتعزيز الشراكات المحلية والدولية في قطاع الفضاء الإماراتي.

وتضم مناطق الفضاء في دولة الإمارات حالياً أكثر من 200 شركة خاصة تعمل في مجالات الفضاء والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعكس النمو السريع للقطاع، وجاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية، ويؤكد دور هذه المناطق في دعم ريادة الأعمال وتطوير الحلول الفضائية المبتكرة، حيث تسعى وكالة الإمارات للفضاء لزيادة عدد مناطق الفضاء في الدولة، حيث بدأت التجربة بمنطقة فضاء في أبوظبي، تلتها مبادرات في دبي والشارقة، مع توقع توسعها لتغطية جميع الإمارات السبع.

وتهدف هذه المناطق إلى خلق بيئة متكاملة تجمع بين البحث العلمي، الابتكار، والاستثمار في قطاع الفضاء، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، ومختبرات متخصصة، ومساحات للشركات الناشئة والمراكز البحثية، كما ستسهم هذه المناطق في جذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يعزز قدرات الكوادر الوطنية، ويحفز تطوير تقنيات جديدة، ويدعم إقامة مشاريع فضائية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة.

وتم تأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية، كبرنامج متكامل لدعم تأسيس ونمو واستدامة الشركات الوطنية في قطاع الفضاء، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف الإمارات لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في مسيرة النمو والتطور في دولة الإمارات، حيث يهدف البرنامج لإنشاء بيئة مستدامة وفعالة لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الفضاء، وخلق بيئة أعمال جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والدولية، ودعم إنشاء الشركات الناشئة وزيادة إمكانيات التسويق، بالإضافة إلى دعم نمو شركات الفضاء الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا الفضائية المتقدمة في التطبيقات التجارية، بالإضافة إلى المساهمة في اقتصاد وطني متنوع قائم على المعرفة، ويضم برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية حزمة من المبادرات الهادفة إلى تهيئة بيئة متكاملة ومحفزة لنمو اقتصاد الفضاء في الدولة.

ويأتي في مقدمتها تأسيس مناطق فضاء اقتصادية متخصصة موزعة في مختلف أنحاء الدولة، توفر مساحات عمل مرنة بأسعار تنافسية، مدعومة بباقات تحفيزية تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة والمتخصصة في التقنيات الفضائية.

كما يشمل البرنامج تشكيل اللجنة العليا لاقتصاد الفضاء، التي تضم الجهات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال والابتكار في قطاع الفضاء، وتهدف إلى توسيع فرص الاستثمار في الصناعات والتطبيقات الفضائية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي إطار دعم الابتكار وتطوير الكفاءات، يتيح البرنامج مبدأ تشارك المرافق الفضائية، من خلال تمكين رواد الأعمال والشركات والمهندسين والباحثين من الاستفادة من المرافق الفضائية المحلية، بالتعاون مع مراكز البحث والتطوير المتخصصة في الدولة، بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع وتيرة التطوير، ويعزز البرنامج كذلك مفهوم الخدمات المتكاملة عبر منصة حكومية موحدة للخدمات الفضائية، تجمع مختلف الخدمات التي يوفرها المشروع، بما في ذلك إصدار التراخيص، والتقديم على فرص التمويل، وتسهيل الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.

أما على مستوى المزايا، فيوفر برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية فرصاً مباشرة للمشاركة في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، إلى جانب إتاحة مساحات عمل بأسعار تنافسية، وفرص للإعلان والترويج، والاستفادة من المرافق الفضائية المشتركة، والمشاركة في برامج حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلاً عن توفير حلول مالية تدعم استدامة ونمو الشركات العاملة في قطاع الفضاء.