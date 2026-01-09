«بيورهيلث» تؤسّس «المجلس الاستشاري لتعزيز الحياة الصحية المديدة»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «بيورهيلث»، عن تأسيس مجلسها الاستشاري لتعزيز الحياة الصحية المديدة، يضم شخصيات دولية رائدة ومتمرسة في علوم العمر الصحي المديد والطب والذكاء الاصطناعي. ويلعب المجلس الجديد دوراً رئيساً في تحقيق رسالة «بيورهيلث» باستشراف آفاق أكثر رحابة وصحة للبشرية، مع سعيها لتسريع وتيرة الاكتشافات العلمية المعنية بالشيخوخة الصحية والعمر الصحي للإنسان.

وسيتولى المجلس إرشاد التوجه الاستراتيجي لـ«عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي»، إلى جانب تحسين عملياتها السريرية ضماناً لامتثالها الدائم لأفضل الممارسات العالمية. وسيدعم أيضاً تحقيق تكامل الاختبارات والتقنيات والتطبيقات العلمية مع غرس ثقافة الابتكار والبحث والرعاية القائمة على البيانات، بدعم من الذكاء الاصطناعي. وستغطي مسؤوليات المجلس كذلك تعزيز علاقات التعاون البحثية، والتدريب السريري، واعتماد المبادئ الأخلاقية لابتكارات علوم العمر الصحي المديد الناشئة ضمن منظومة «بيورهيلث»، بما يكفُل تقديم كل تدخل بناءً على الأدلة العلمية والممارسات الفضلى.

ويضمّ المجلس الاستشاري، كلاً من: البروفيسور برايان كينيدي، مدير مركز الشيخوخة الصحية في الجامعة الوطنية في سنغافورة، والدكتورة هند دقّاق، المدير التنفيذي لعلوم العمر الصحي المديد في مجموعة «بيورهيلث»، والدكتورة آنا باروني، الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في LongevityTech.fund، والرئيس الطبي في HealthyLongevity.clinic بالولايات المتحدة الأميركية، إضافةً إلى البروفيسور إران سيغال، رئيس قسم علم الأحياء الحاسوبي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وأستاذ في معهد وايزمان للعلوم.

وقالت الدكتورة هند دقّاق، المدير التنفيذي لعلوم العمر الصحي المديد في مجموعة «بيورهيلث»: يتوّج تأسيس «المجلس الاستشاري لتعزيز الحياة الصحية المديدة» إنجازاً رئيساً يدعم مساعينا المستمرة لترجمة لعلوم العمر الصحي المديد إلى منهجية رعاية شخصية يسهل الوصول إليها. ومن خلال الجمع بين نخبة من الخبراء العالميين في علوم العمر الصحي المديد وعلم الجينوم وعلوم البيانات، سيعمل المجلس على وضع التوجه العلمي والسريري لـ«عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي»، ضماناً لتقديم كل تدخل صحي بناءً على الأدلة العلمية والمبادئ الأخلاقية، وفق تصميم ينسجم مع الطبيعية البيولوجية الشخصية للفرد المستهدف. ولا شك أن خبرات أعضاء المجلس ستسهم بتطوير عمليات التشخيص والتعاون البحثي والتدريب السريري، مع ترسيخ مكانة العيادة الرائدة عالمياً في الصحة الدقيقة. وعند الحديث عن علوم العمر الصحي المديد، فإن الهدف ليس سنوات إضافية يعيشها الإنسان، بل تحقيق التوازن بين جودة الحياة وحيويتها وهدفها وهو ما يمثل أثرنا الملموس القابل للقياس من خلال هذه العلوم المتطورة».

من جهته قال البروفيسور برايان كينيدي: يعدّ استثمار «بيورهيلث» في علوم العمر الصحي المديد أحد أبرز الجهود وأكثرها طموحاً حول العالم لترجمة نتائج الأبحاث إلى مُخرجات صحية ملموسة.

ومن موقعها في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المستشفى المرموق في الدولة للرعاية الحرجة والمعقدة، والتابع لمجموعة «بيورهيلث»، تعدّ «عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي» مركزاً إقليمياً رائداً لعلوم العمر الصحي المديد والصحة الدقيقة، إذ تجمع بين تقنيات التشخيص المتقدمة، وأدوات وضع الملف الجيني، وتحليلات أنماط الحياة، وخطط الرعاية الشخصية المصممة للتركيب البيولوجي الشخصي للفرد وأهدافه المحددة. وبدعم من تطبيق الصحة الذكي «بيورا» لدى مجموعة «بيورهيلث»، تجسّد العيادة نموذجاً سباقاً للرعاية الدقيقة لعلوم العمر الصحي المديد، حيث تلتقي الخبرات البشرية بالتقنيات الذكية. ومن خلال الجمع بين التميز السريري الشخصي والتفاعل الرقمي المستمر، تقدم العيادة برامج شخصية تعزز الصحة المديدة، وترتقي بالأداء وتحافظ على الحيوية. ويعمل فريق عملها المؤلف من أطباء علوم العمر الصحي المديد والمدربين الصحيين وأخصائيي فسيولوجيا التمارين الرياضية والتغذية، بتناغم تام لتمكين كل فرد من إطلاق كامل قدراته وتعزيز عافيته على المدى الطويل.

ومن خلال «المجلس الاستشاري لتعزيز الحياة الصحية المديدة» و«عيادة بيورا لإطالة العمر الصحي»، ترسخ «بيورهيلث» مكانة أبوظبي والإمارات مركزاً عالمياً لعلوم إطالة العمر الصحي، والصحة الدقيقة، والطب الوقائي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2030.