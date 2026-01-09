السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مشاركة واسعة في المسابقات التراثية بمهرجان الظفرة

إحدى المشاركات في مسابقات الطبخ الشعبي (من المصدر)
10 يناير 2026 01:01

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تتواصل المنافسات في مسابقتي الطبخ الشعبي واللبن الحامض في سوق الظفرة التراثي ضمن فعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19 الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ويستمر حتى 22 يناير الجاري.
وتشهد مسابقات الطبخ الشعبي التي تقام في سوق الظفرة التراثي المصاحب للمهرجان منافسات قوية بين المشاركين لإعداد أشهر الأكلات الشعبية الإماراتية التي تعكس غنى المطبخ الشعبي وتنوّع نكهاته، وسط أجواء حافلة بالحماس والتفاعل. ويتنافس المشاركون خلال المسابقة على إعداد 10 أطباق من أشهر الأطباق الشعبية الإماراتية طوال مدة المهرجان، والتي حددتها اللجنة المنظمة وهي (مضروبة، عرسية، ساقو، محلا زايد، لقيمات، مجبوس أبيض، شريح، هريس، خبيص، عصيد بوبر) وخصصت اللجنة 50 جائزة للفائزين في المسابقة.
وتهدف المسابقة إلى إبراز الأطباق الإماراتية المستمدة من أصالة الموروث الشعبي، والتعريف بتقاليد الطهي الإماراتي وحفظه ونشره للأجيال المقبلة، والعمل على تشجيع وإبراز القدرات والمواهب في مجال الطبخ الشعبي، وتشجيع الزائرين والمقيمين بالدولة على الاهتمام والمعرفة بالمطبخ الإماراتي.
من جانب آخر تتواصل مسابقة اللبن الحامض التي تقام ضمن فعاليات المهرجان وتشهد إقبالاً لافتاً من المشاركين والزوار، لما تحمله من قيمة تراثية مرتبطة بالحياة اليومية للأجداد، حيث تعكس المسابقة موروثاً شعبياً متجذراً في الحياة البدوية، وتسلط الضوء على العادات الغذائية الأصيلة التي ارتبطت بالبيئة الصحراوية وأساليب العيش قديماً.
وتشهد المسابقة مشاركة واسعة من أبناء المنطقة والأسر المنتجة، الذين يتنافسون في تقديم أفضل أنواع اللبن الحامض وفق الطرق التقليدية المتوارثة، وسط أجواء تراثية تعكس روح البساطة والاعتماد على الموارد الطبيعية، وتبرز مهارة المشاركين ودقتهم في الحفاظ على جودة المنتج ومذاقه الأصيل.
وتهدف المسابقة إلى إبراز طرق إعداد اللبن الحامض التقليدية المتوارثة، والتي كانت تمثل أحد أهم عناصر الغذاء في البيئة الصحراوية، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي ونقله إلى الأجيال الجديدة. ويتنافس المشاركون وفق معايير محددة تراعي جودة اللبن وطريقة إعداده التقليدية، باستخدام الأدوات والأساليب القديمة.
ويُعد مهرجان الظفرة منصة تراثية متكاملة، حيث يضم باقة متنوعة من المسابقات والأنشطة، من بينها مزاينة الإبل، ومسابقة المحالب، ومزاينة التمور وتغليفها، ومزاينة الصقور، وسباق ومزاينة السلوقي، ومسابقة شلة الظفرة، وغيرها من المسابقات المتنوعة.
وتجسد هذه المسابقات رسالة المهرجان في الحفاظ على الموروث الشعبي، مما يجعله حدثاً سنوياً بارزاً في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز حضور التراث الإماراتي على المستويين المحلي والدولي.

