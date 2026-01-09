محمد بن راشد: صناعة المحتوى هي صناعة للوعي ورافد للتنمية وركيزة أساسية في اقتصاد المستقبل

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات على مدار 3 أيام في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن صناعة المحتوى هي صناعة للوعي ورافد للتنمية وركيزة أساسية في اقتصاد المستقبل.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول.. العقول التي تحوّل الموهبة إلى أثر، والفكرة إلى مشروع مستدام يخلق الفرص ويعزز النمو».

وقال سموّه: «نريد للقمة أن تكون منصة لتمكين الشباب العربي والعالمي من أدوات التأثير وصناعة المحتوى الهادف والمسؤول.. وأن تبقى الإمارات الوجهة الأولى للحالمين والمبدعين، وملتقى لكل من يحمل رسالة تخدم الإنسان وتصنع الأمل».

وتفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أجنحة كبريات منصات التواصل الاجتماعي المشاركة في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، حيث تجمع القمة للمرة الثانية هذه المنصات تحت سقف واحد، وتضم كلاً من «Snapchat، وX، وYouTube، وTikTok، وGoogle Gemini، وشركة Meta وتضم»Facebook، وInstagram، وWhatsApp«، وDisney+، وTWITCH».

واستمع سموّه لشرح حول أبرز المبادرات العالمية النوعية التي تطلقها قمة المليار متابع وفي مقدمتها حملة «1billion acts of Kindness» «مليار عمل مجتمعي» بالشراكة مع MrBeast، وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، والتي وجدت تفاعلاً عالمياً كبيراً بأكثر من 170 ألف عمل مجتمعي وإنساني وأكثر من 100 ألف مشاهدة خلال 3 أسابيع، وكذلك جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Google Gemini، والتي تعتبر أكبر وأغلى جائزة عالمية من نوعها وقيمتها مليون دولار، حيث أبدى أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة اهتماماً بالجائزة، واستقبلت 3500 فيلم للمشاركة في الجائزة.

كما استمع سموّه لشرح حول النتائج المهمة التي حققها برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، في نسختيه الأولى والثانية، والذي يهدف إلى دعم بناء وتسريع الأعمال في اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين الشركات والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في هذا المجال.

رافق سموه خلال حضوره جانباً من فعاليات القمة، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

وتضم قمة المليار متابع في نسختها الرابعة أجندة نوعية بأكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل يتحدث خلالها أكثر من 500 متحدث وخبير عالمي، حيث تركز الأجندة في هذه النسخة على محورين أساسيين، الأول: تحويل صناع المحتوى لصناع أثر، من خلال صناعة محتوى هادف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقت القمة في هذا الإطار عدة مبادرات عالمية نوعية في مقدمتها «جائزة صناع المحتوى التعليمي» بالتعاون مع تيك توك والتي تهدف إلى دعم صناعة المحتوى التعليمي الترفيهي وتكريم أفضل المعلمين، حيث شارك فيها 610 آلاف مشارك ونتج عنها 320 ألف فيديو حصدت 1.8 مليار مشاهدة على منصة تيك توك، وأطلقت القمة كذلك 5 شراكات استراتيجية مع «يوتيوب»، و«تيك توك»، و«سناب شات»، ومنصة «إكس»، و«ميتا» لدعم المحتوى الهادف، كما يتناول المتحدثون خلال الجلسات موضوعات متنوعة عن المحتوى الهادف تشمل التوعية المالية التعليم والصحة والمجتمع وريادة الأعمال.

كما أطلقت قمة المليار متابع مع صانع المحتوى العالمي Mr. Beast المؤثر الأكثر متابعة على يوتيوب حملة 1Billion Acts of Kindness «مليار عمل مجتمعي»، وارتكزت فكرتها على أن يقوم كل صانع محتوى بعمل مجتمعي والتقدم به للحملة، حيث تم اختيار 20 صناع محتوى عالماً لعمل مشروع إنساني بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي.

وقد أثمرت الحملة عن مشاركة أكثر من 170 ألف عمل مجتمعي حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع.

ويركز المحور الثاني على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، حيث أطلقت قمة المليار متابع في هذا الإطار، مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار.

وشارك أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة في المسابقة، وتأهل منها 5 أفلام إلى القائمة النهائية، فيما تضم أجندة القمة العديد من الجلسات وورش العمل التي يتناول فيها المتخصصون أحدث التطورات في استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم صناعة المحتوى.

ويشهد اليوم الختامي من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع الإعلان عن الفائزين في«مسرعات المؤثرين» ضمن برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وينظمه «مقر المؤثرين»، بالتعاون مع شركة «500 جلوبال»، ويستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تقييم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات، حيث سيحظى صناع المحتوى أو الشركات التي تنجح في عروضها أمام لجنة التقييم بفرص استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم مقدمة من مقر المؤثرين ومستثمرين في قطاع صناعة المحتوى، وقد استقطب البرنامج 1131 مشاركة من صناع محتوى وشركات رقمية ناشئة عاملة في قطاع صناعة المحتوى، ينتمون إلى أكثر من 70 دولة.