إطلاق برنامج «مسرعات سناب شات» ضمن قمة المليار متابع 2026

شهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، مشاركة واسعة لمنصة «سناب شات»، استضافت خلالها أكثر من 20 جلسة وورشة عمل ولقاء حوارياً في «سناب شات هاوس»، هدفت إلى تمكين صناع المحتوى وتزويدهم بالأدوات والمعارف والاستراتيجيات اللازمة لزيادة أعداد المتابعين، وتطوير مسار مهني مستدام، وإتقان فن السرد القصصي عبر المنصة.



وأكد سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن قمة المليار متابع تواصل تطوير رؤاها وبرامجها من أجل الارتقاء بصناعة المحتوى، والاهتمام بالمواهب من خلال توثيق شراكاتها مع كبريات المنصات العالمية، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة من القمة تُمثّل محطة نوعية في مسيرة هذا الحدث العالمي.



ونوّه بالدور الحيوي لمنصات التواصل الاجتماعي في تطوير قدرات صنّاع المحتوى، وفتح آفاق واسعة أمامهم لتنمية أعمالهم، وإحداث التأثير الإيجابي في واقع المجتمعات، انطلاقاً من الإمكانات الهائلة التي تتيحها التقنيات الحديثة والاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي.



وقال أنطوان شلّيطا، مدير عمليات «سناب شات» في دولة الإمارات، إن الدولة رسّخت مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي والرقمي، مع تزايد أهمية دور صنّاع المحتوى في رسم ملامح المشهد الثقافي والسّرد القصصي، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من تحوّل جذري نحو المحتوى الثقافي الأكثر أصالة ووعياً، إلى جانب التركيز على بناء قيمة طويلة الأمد.



وأضاف أن مشاركة المنصة في قمة المليار متابع تؤكد التزامنا بهذا التوجه، من خلال مبادرات مثل برنامج مسرعات «سناب شات»، الذي يهدف إلى تزويد صنّاع المحتوى بالمهارات والأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النمو المسؤول، وتعزيز القدرة على السرد القصصي الإبداعي، وتحويل الإبداع إلى فرص مستدامة على «سناب شات».



وتُولي «سناب شات» اهتماماً كبيراً بصقل المواهب وتنميتها، من خلال مبادراتها ومنها برنامج المسرعات، الذي تضمّن خلال قمة المليار متابع عشر جلسات متخصصة، تم تصميمها لتوجيه صناع المحتوى الناشئين في جميع مراحل مسيرتهم الإبداعية.

وقاد هذه الجلسات فريق من خبراء «سناب شات» ضم كلاً من علي الشهري، مدير شراكات المواهب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآية الكالوتي، مدير شراكات المواهب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وريم مطلوب، مدير شراكات المحتوى في سناب، ومشاعل البليهد، مساعد شراكات المواهب والمتخصصة في قطاعي الموضة والجمال، ونايف القميزي، عضو مبتدئ في فريق شراكات المواهب مسؤول عن صنّاع المحتوى في قطاعي الرياضة والسفر، وأحمد فارس، اختصاصي أول في مجال تعليم المبدعين الذي يقود برنامج مدرسة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعقدت مدرسة سناب، خلال القمة أربع جلسات، لتعريف صنّاع المحتوى بأفضل الممارسات لاستخدام المنصة، وذلك بمشاركة كل من مشاعل البليهد، ونايف القميزي، وأحمد فارس.



وركّزت سلسلة من الجلسات الحوارية الرئيسية على الجوانب التجارية لصناعة المحتوى. حيث استكشفت جلسة بعنوان «التميز عبر المحتوى» سُبل تمكين صناع المحتوى من التميز وسط الزحام الرقمي، شارك فيها كلٌّ من ريم مطلوب، وأحمد فارس. كما تناولت جلسة حوارية أخرى، حملت عنوان «صناع المحتوى والعلامات التجارية: من التواصل إلى التعاون»، تحويل العلاقات في قطاع صناعة المحتوى إلى تعاونات مثمرة، حيث وجّهت صنّاع المحتوى نحو أفضل السبل للعمل مع العلامات التجارية بمصداقية، وشارك فيها سامر لحود، رئيس قسم الاستراتيجية الإبداعية في سناب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهايدي فلفلة، خبير أول الاستراتيجيات الإبداعية في مجال تسويق صناع المحتوى، ورامي سعد، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الأعمال في شركة «هالو أيه آي».



وفي جلسة بعنوان «تطوير العلامات التجارية خطوة بخطوة على سناب»، تعلّم صنّاع المحتوى كيفية تأسيس عمل تجاري فعلي على المنصة، وشارك فيها نخبة من المتحدثين، منهم أنجيلو دي سوتو، شريك عملاء في سناب شات، ومايوا تولا-فوس، شريك عملاء في سناب شات، وشادي عبد الملك، مدير تطوير الأعمال في سناب.



أما الجلسة الرئيسية التي حملت عنوان «تطوير ملفك الشخصي العام على سناب شات»، وقدمها مجد أبي علي، من فريق شراكات الرياضة والإعلام في سناب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فتناولت أساسيات إبراز هوية العلامة التجارية وشخصيتها على سناب شات. كما استضاف «سناب شات هاوس» مجموعة من الحوارات المتخصصة، قدّمها نخبة من صنّاع المحتوى طرحوا رؤى شخصية ملهمة. ومنها جلسة رئيسية ترفيهية بعنوان «كوميديا وقهوة»، تعتبر أول جلسة فكاهية لصانع محتوى في «سناب شات» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستعرضت بأسلوب فكاهي رحلة صانع المحتوى، قدّمها محمد حلمي، أحد أبرز نجوم الكوميديا الارتجالية الصاعدين في العالم العربي ومؤسس شركة «حلمي مان إيفنتس». كما انعقدت جلسة حوارية خاصة بعنوان «منظور نسائي: الأصالة أساس التمكين»، استكشفت دور صانعات المحتوى في بناء مجتمعات مؤثرة، وتحويل الإبداع إلى فرص حقيقية. وجمعت هذه الجلسة بين صانعة المحتوى الناجحة سارة الورع، وريم مطلوب من سناب.