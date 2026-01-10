الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس معهد «نابليون هيل» يروي أسرار تحويل التحديات إلى نجاح

رئيس معهد «نابليون هيل» يروي أسرار تحويل التحديات إلى نجاح
10 يناير 2026 14:02

استعرض ديفيد ميلتزر، رئيس مجلس إدارة معهد نابليون هيل، ورائد الأعمال المعروف والرئيس التنفيذي السابق لشركة «لي ستاينبيرغ للرياضة والترفيه»، تجربته الإنسانية والمهنية، كاشفاً أسرار تحويل التحديات إلى فرص نجاح.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «لماذا يدمّر الأشخاص السلبيون قناتك، وإبداعك، ومسيرتك المهنية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع. وأوضح ميلتزر أنه كان لسنوات طويلة يقيس قيمته الذاتية بتقلّبات ثروته، حتى الصغيرة منها، محيطاً نفسه بأشخاص وأفكار لا تخدم نموّه الحقيقي، مؤكداً أن التأمل والوعي الذاتي شكّلا ركيزتين أساسيتين في رحلة التعافي، إلى جانب إعادة تشكيل دائرته الاجتماعية، حيث قرّر الابتعاد عن المؤثرات السامة، بما في ذلك قطع علاقته بثلاثة من أصدقاء الطفولة. وأشار إلى أنه كان يشعر، رغم شهرته ونجاحاته، بفراغ داخلي عميق، ما قاده إلى تبنّي رسالة تقوم على احترام الاختلافات الإنسانية. وقدّم ميلتزر إرشادات عملية للجمهور، داعياً إلى وضوح الرغبات، ومواءمة السلوكيات والأولويات اليومية مع القيم العليا، وعدم الاستسلام أمام الإخفاقات، معتبراً أن النجاح الحقيقي هو نتاج التفاني المستمر.

المصدر: وام
قمة المليار متابع
