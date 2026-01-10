الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

البلوكتشين يفتح آفاقاً جديدة لتمويل صنّاع المحتوى

البلوكتشين يفتح آفاقاً جديدة لتمويل صنّاع المحتوى
10 يناير 2026 14:11

ناقشت فيرا سليفينسكا، رئيسة تطوير الأعمال العالمية في "AIR Media-Tech"، التحوّلات الجوهرية التي يشهدها اقتصاد صناعة المحتوى، ودور تقنيات البلوك تشين في فتح آفاق جديدة لتمويل المبدعين وتحويل إيراداتهم إلى أصول قابلة للاستثمار.

 

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف تعيد البلوكتشين والتوكينز صياغة قواعد استثمارات صنّاع المحتوى" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

 

وقالت سليفينسكا، إن اقتصاد صنّاع المحتوى، الذي تُقدّر قيمته حالياً بنحو 250 مليار دولار، مرشّح للنمو إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2027، معتبرة أن ترميز جزء محدود من هذا السوق عبر البلوكتشين كفيل بخلق قطاع استثماري جديد قائم على عوائد حقيقية، يعيد رسم العلاقة بين المبدعين والجمهور ورأس المال.

 

وأكدت أن صنّاع المحتوى يمثلون أصولاً استثمارية حقيقية، نظراً لشفافية أدائهم وإمكانية قياس نموهم بشكل يومي من خلال عدد المشاهدات والمشتركين والإيرادات.

 

أخبار ذات صلة
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم

وأشارت إلى أن التحوّل الأكبر حالياً في عالم البلوك تشين يتمحور حول ترميز الأصول الواقعية المرتبطة بتدفقات نقدية فعلية، وهو ما يشمل اليوم قطاعات مثل العقارات والسندات، ويمتدّ حالياً إلى اقتصاد صنّاع المحتوى.

 

وضربت مثالاً بتجربة دبي في ترميز العقارات، حيث تمكّن مستثمرون من عشرات الدول من امتلاك حصص صغيرة في عقارات كبرى، معتبرة أن النموذج نفسه قابل للتطبيق على قنوات يوتيوب وحسابات صُنّاع المحتوى، عبر تحويل جزء من إيراداتهم المستقبلية إلى رموز رقمية قابلة للتداول.

 

وتحدثت عن منصات استثمارية جديدة تتيح لصنّاع المحتوى جمع رأس المال مقدّماً من خلال ترميز جزء من عوائدهم المستقبلية، مع احتفاظهم الكامل بملكية قنواتهم، مقابل منح المستثمرين رموزاً مدعومة بإيرادات موثوقة تُوزّع عوائدها بشكل شهري.

 

المصدر: وام
قمة المليار متابع
آخر الأخبار
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
اليوم 20:41
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
علوم الدار
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
اليوم 20:39
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
علوم الدار
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
اليوم 20:39
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 20:17
قمة المليار متابع تجمع صناع المحتوى على رسالة واحدة
علوم الدار
قمة المليار متابع تجمع صناع المحتوى على رسالة واحدة
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©