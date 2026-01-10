الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تنويه لمواطني الإمارات في لندن

شعار وزارة الخارجية
10 يناير 2026 15:43

أهابت سفارة الإمارات لدى لندن المواطنين الموجودين في المملكة المتحدة إلى توخِّي الحذر، نظراً لتأثر أجزاء من البلاد برياح قوية بشكل استثنائي، وتساقط كثيف للثلوج، وهطول أمطار غزيرة، وذلك نتيجة العاصفة "غوريتّي" (Storm Goretti)، وقد تؤدي هذه الظروف الجوية إلى صعوبات في التنقل وتعطّل مؤقت لبعض الخدمات العامة.

ودعت السفارة المواطنين إلى الالتزام التام بتعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن السُّلطات المحلية، بما في ذلك التحذيرات الجوية وإرشادات السفر. وفي حالات الطوارئ، يُرجى التواصل على أرقام الطوارئ لدولة الإمارات:  24 800 971+ أو97180044444+

كما تُشجّع السفارة المواطنين على التسجيل في خدمة "تواجدي" لضمان التواصل المباشر في حالات الطوارئ، ولتمكين الجهات المختصة من المتابعة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لندن
الإمارات
