الثلوج تواصل عرقلة حركة النقل في براغ

يستمر تساقط الثلوج في تعطيل حركة النقل في براغ، حيث تتسبب الثلوج في مشكلات في النقل في أجزاء من براغ مع تأخر بعض الخدمات. وذكرت شركة النقل العام في مدينة براغ أن العديد من خطوط الحافلات تشهد تأخيرات بسبب الطرق المغطاة بالثلوج، بينما تتخطى بعض الخطوط محطات معينة، حسب إذاعة براغ التشيكية، اليوم السبت.

وينطبق التحذير في الوقت الحالي على حوالي 20 خطاً من خطوط الحافلات.

وتأثرت حركة السكك الحديدية أيضاً، فقد أبلغت هيئة السكك الحديدية التشيكية عن تأخيرات تصل إلى 30 دقيقة في القطارات بين محطة براغ الرئيسية وسميخوف بسبب انسداد محول كهربائي بسبب الثلوج بالقرب من فيشيهراد.

وكان من المتوقع أن تعود الخدمات إلى طبيعتها في وقت لاحق من الصباح.