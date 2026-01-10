الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الثلوج تواصل عرقلة حركة النقل في براغ

الثلوج تواصل عرقلة حركة النقل في براغ
10 يناير 2026 17:34

يستمر تساقط الثلوج في تعطيل حركة النقل في براغ، حيث تتسبب الثلوج في مشكلات في النقل في أجزاء من براغ مع تأخر بعض الخدمات. وذكرت شركة النقل العام في مدينة براغ أن العديد من خطوط الحافلات تشهد تأخيرات بسبب الطرق المغطاة بالثلوج، بينما تتخطى بعض الخطوط محطات معينة، حسب إذاعة براغ التشيكية، اليوم السبت.
وينطبق التحذير في الوقت الحالي على حوالي 20 خطاً من خطوط الحافلات.
وتأثرت حركة السكك الحديدية أيضاً، فقد أبلغت هيئة السكك الحديدية التشيكية عن تأخيرات تصل إلى 30 دقيقة في القطارات بين محطة براغ الرئيسية وسميخوف بسبب انسداد محول كهربائي بسبب الثلوج بالقرب من فيشيهراد.
وكان من المتوقع أن تعود الخدمات إلى طبيعتها في وقت لاحق من الصباح. 

أخبار ذات صلة
تحذير أحمر جديد من موجة صقيع شديدة في النمسا
الأردن.. "الأرصاد الجوية" تحذر من طقس بارد وماطر
المصدر: وام
الثلوج
براغ
آخر الأخبار
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
اليوم 20:41
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
علوم الدار
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
اليوم 20:39
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
علوم الدار
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
اليوم 20:39
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 20:17
قمة المليار متابع تجمع صناع المحتوى على رسالة واحدة
علوم الدار
قمة المليار متابع تجمع صناع المحتوى على رسالة واحدة
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©