«تأمين الفعاليات» تناقش استعداداتها للقمة العالمية للحكومات

دبي (الاتحاد)



عقدت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس اللجنة، اجتماعها التنسيقي الأول، لبحث استعدادات تأمين الدورة المُقبلة للقمة العالمية للحكومات 2026، التي ستُعقد في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عُقد في أبراج الإمارات، الاستعدادات والمهام والإجراءات التنظيمية والميدانية التي تقع على عاتق كافة الفرق، لإنجاح القمة الهامة التي ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول الفعالة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.

وأكد اللواء المزروعي أن اجتماع لجنة تأمين الفعاليات، يأتي في إطار الحرص الدائم على التنسيق والتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين كافة، لإنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة، بما يعكس الصورة المتميزة لدولة الإمارات في تنظيم أهم الفعاليات العالمية، مُشيداً بجهود جميع أعضاء اللجنة على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية والميدانية.



حدث عالمي

وقال اللواء سيف المزروعي: تُعتبر القمة العالمية للحكومات من أهم الفعاليات الرئيسية التي تنظمها إمارة دبي، لحضور عدد كبير من المسؤولين في الدولة، ومن خارجها، ولذلك يتوجب على أعضاء اللجنة بذل قصارى جهودهم وإمكاناتهم وخبراتهم لتأمين هذا الحدث العالمي، وإخراجه على أعلى مستوى، موجّهاً كافة أعضاء اللجنة بالاستعداد جيداً للحدث.